Kesaksian Hujjatul Islam Qazvini tentang Penindasan terhadap Syiah Kuwait; Pemenjaraan Anggota Parlemen dan Penangkapan Pengusaha Syiah

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- seminar ilmiah bertajuk “Kajian Geopolitik Syiah Kuwait” diselenggarakan di Forum Dunia Studi Syiah dengan menghadirkan Hujjatul Islam wal Muslimin Sayyid Abdul Husain Qazvini, salah seorang ulama Kuwait, sebagai pembicara.

Pada awal pemaparannya, Qazvini mengutip ayat Al-Qur'an:

«وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ»

“Dan Kami hendak memberikan karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi, dan hendak menjadikan mereka pemimpin serta menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi.” (QS. Al-Qashash: 5)

Ia mengatakan bahwa sejak hari kesyahidan Rasulullah Saw hingga saat ini, sangat sedikit periode ketika kaum Syiah tidak mengalami penindasan. Dengan menyinggung kesyahidan Amirul Mukminin Ali As dan Sayyidah Fatimah Zahra Sa, ia menambahkan: “Kurang dari 50 tahun setelah wafatnya Rasulullah, seluruh keluarga beliau telah gugur syahid, dan anggota terakhir Ahlul Kisa, Sayyidus Syuhada Imam Husain As, terinjak-injak di bawah kaki kuda. Peristiwa ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Tidak ada seorang nabi pun yang menyaksikan penderitaan sedemikian berat menimpa keluarganya.”

Ulama asal Kuwait tersebut kemudian menyinggung sejarah Baghdad pada masa pemerintahan Utsmaniyah. Ia mengatakan bahwa penduduk Baghdad dan Irak ketika itu bermazhab Hanbali. Menurut penuturannya, Sultan Sulaiman menemukan seorang pemuda keturunan khalifah terakhir Dinasti Abbasiyah. Dengan membayar 10 ribu dinar emas, Sultan meminta pemuda tersebut menyerahkan kekhalifahan kepadanya.

Akan tetapi, para ahli fikih Sunni di sekitar Sultan memprotes tindakan tersebut dengan alasan bahwa seorang khalifah harus berasal dari suku Quraisy. Sultan, yang sebelumnya bermazhab Hanbali, kemudian mengubah mazhabnya menjadi Hanafi. Di antara empat mazhab fikih Sunni, Sultan menemukan pandangan Abu Hanifah yang menyatakan bahwa siapa pun yang memperoleh kekuasaan dapat menjadi khalifah dan tidak harus berasal dari Quraisy.

Dengan demikian, menurut pemaparan Qazvini, penduduk Baghdad kemudian menjadi pengikut mazhab Hanafi, dan mazhab resmi Sunni di Irak hingga saat ini adalah Hanafi. Qazvini selanjutnya menyinggung permusuhan kelompok Hanbali terhadap kaum Syiah di Baghdad.

Ia mengatakan: “Pada hari-hari Muharam, kaum Syiah Baghdad yang tinggal di kawasan Karkh mengadakan acara duka. Sementara itu, orang-orang Sunni dari kawasan Rusafah membakar pasar milik kaum Syiah.

Pada salah satu kesempatan tersebut, seorang penyair Baghdad menggubah dua bait puisi yang memuji Amirul Mukminin Ali As dan menyatakan keutamaan beliau atas para khalifah. Kelompok Hanbali meminta hakim menjatuhkan hukuman kepada penyair tersebut. Akhirnya, dikeluarkan keputusan untuk memotong lidahnya.

Penyair itu dibawa ke rumah sakit dan lidahnya dipotong. Kemudian, ketika darah masih mengalir dari mulutnya, ia ditinggalkan di jalan. Kelompok Hanbali menyerangnya menggunakan batu dan tongkat. Penyair tersebut menceburkan diri ke Sungai Tigris. Namun, setiap kali ia mengangkat kepalanya untuk bernapas, mereka kembali memukulinya hingga akhirnya ia mati tenggelam. Jenazahnya kemudian diangkat dari sungai dan dibakar.”

Qazvini juga mengutip sebuah kisah mengenai Harun al-Abbasi.

Ia menuturkan: “Seorang perawi mengatakan bahwa dirinya berada di hadapan Harun ketika Harun sedang berbicara tentang permusuhan terhadap Amirul Mukminin Ali As. Kemudian datang kabar bahwa seorang penyair telah menggubah puisi untuk memuji Amirul Mukminin. Harun memerintahkan agar penyair tersebut dibawa menghadapnya. Namun, orang-orang mengatakan bahwa penyair itu telah meninggal pada malam sebelumnya.

Harun berkata, ‘Seandainya bukan karena rasa takut kepada Allah, aku akan membongkar kuburnya dan membakar jenazahnya.’ Perawi itu mengatakan bahwa dirinya bertanya kepada Harun, ‘Kalian berasal dari Bani Hasyim, dan Ali bin Abi Thalib adalah sepupu kalian. Mengapa kalian tidak berbangga dengannya?’ Harun menjawab, ‘Perkataanmu benar. Kami memang berbangga dengannya.’ Namun, sebenarnya ia berbohong.”

Qazvini kemudian mengulas masa pemerintahan Dinasti Buwaihi.

Menurutnya, Dinasti Buwaihi yang datang dari Isfahan dan Shiraz menuju Baghdad memiliki kekuasaan sedemikian besar sehingga mereka dapat mengangkat dan memberhentikan para khalifah Abbasiyah. Meskipun demikian, pada masa pemerintahan mereka, Syekh Mufid yang merupakan pemimpin ulama Syiah diasingkan dari Baghdad sebanyak lima kali.

Hal tersebut, menurut Qazvini, terjadi karena kelompok Hanbali terus menimbulkan persoalan. Pemerintah kemudian mengasingkan Syekh Mufid untuk menunjukkan bahwa mereka tidak berpihak kepada kaum Syiah.

Qazvini juga menyinggung nasib ayahandanya sendiri. Ia mengatakan: “Ayah saya, Ayatullah Sayyid Mohammad Shadiq Qazvini, merupakan salah seorang tokoh terkenal di Karbala. Tahun 1980 merupakan tahun terburuk bagi Irak dan rakyat Irak. Pemerintahan Saddam baru dimulai, dan perang antara Irak dan Iran pun pecah. Pada tahun yang sama ketika Mohammad Baqir Sadr ditangkap dan dibunuh hingga gugur syahid, sekitar 40 hingga 50 ulama Najaf dan 25 hingga 26 ulama Karbala, termasuk ayah kami, dibawa pergi dan kabar mereka terputus. Hingga hari ini, tidak seorang pun mengetahui apa yang terjadi kepada mereka, bagaimana mereka dibunuh hingga gugur syahid, dan di mana makam mereka berada.”

Qazvini kemudian menjelaskan tiga kelompok mustadh'afin atau orang-orang yang tertindas sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Menurutnya, kelompok pertama adalah orang-orang yang ketika malaikat mencabut nyawa mereka berada dalam keadaan menzalimi diri sendiri. Ketika ditanya mengapa mereka tidak berhijrah, mereka menjawab bahwa mereka merupakan orang-orang yang tertindas di bumi. Kelompok kedua adalah kaum tertindas non-Muslim yang untuk menyelamatkan mereka Allah telah memerintahkan jihad.

Sementara kelompok ketiga adalah kaum tertindas Muslim dan pengikut Amirul Mukminin Ali As, yang telah dijanjikan Allah akan memperoleh karunia-Nya, dibebaskan dari kondisi ketertindasan, serta dijadikan pemimpin dan pewaris bumi. Ia mengatakan bahwa masa tersebut merupakan masa kemunculan Imam Mahdi Af, dan umat harus menjalani kehidupan dengan penuh harapan. Kondisi Kaum Syiah di Iran dan Negara-Negara Kawasan Teluk Persia

Dengan menyinggung kondisi kaum Syiah di Iran, Qazvini mengatakan: “Di Republik Islam Iran, kaum Syiah tidak mengalami penindasan hanya karena mereka bermazhab Syiah. Namun, negara-negara dunia semuanya ingin menjadikan kita sebagai kaum tertindas. Saya telah tinggal di Kuwait selama 50 tahun, sejak 1976 hingga 2026.

Tahun ini, setelah bulan suci Ramadan, ketika Republik Islam Iran menargetkan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat, Kuwait ingin membalas dendam kepada Iran dengan melampiaskan kemarahannya kepada kaum Syiah. Banyak orang ditangkap dan diusir.

Saya sendiri dibawa ke badan keamanan. Kami berada di sana selama beberapa waktu, kemudian saya diusir.

Setelah 50 tahun tinggal di negara tersebut, padahal di negara-negara lain seseorang biasanya sudah memperoleh kewarganegaraan setelah lima atau enam tahun.”

Qazvini menegaskan: “Dari sembilan anggota parlemen Syiah di Kuwait, saat ini tujuh orang berada di penjara dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Banyak pengusaha besar Syiah ditangkap dan harta benda mereka disita.

Seorang anggota parlemen yang merupakan sayyid dan mengenakan pakaian ulama, bernama Sayyid Husain, dijatuhi hukuman tiga tahun penjara hanya karena menyampaikan dua kalimat nasihat kepada Emir Kuwait. Ia baru dibebaskan pada pekan lalu.

Anggota parlemen lainnya masih berada di penjara. Bahkan, banyak perempuan juga dipenjara karena suami mereka melarikan diri.”

Dalam bagian lain pemaparannya, Qazvini mengatakan: “Ketika Shah Iran memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat dan Irak juga tidak memiliki persoalan dengan Amerika, keadaan kaum Syiah di Kuwait sangat baik.

Pemerintah memberikan tanah secara gratis untuk pembangunan masjid. Bahkan, salah seorang Emir Kuwait membangun sebuah masjid secara lengkap dan menghadiahkannya kepada kaum Syiah.

Namun, ketika Revolusi Islam di Iran mencapai kemenangan dan hubungan Iran dengan Amerika Serikat berubah, sikap Kuwait juga berubah dan permusuhan terhadap kaum Syiah dimulai. Selama perang Irak dan Iran, ratusan orang dipenjara dan diusir. Kaum Syiah hidup dalam ketakutan dan kecemasan.”

Qazvini kemudian menyinggung kerja sama Kuwait dengan Saddam dalam perang melawan Iran.

Ia mengatakan: “Banyak orang Arab telah tinggal di Kuwait selama bertahun-tahun. Mereka tidak terlibat dalam politik. Mereka adalah para pedagang, pengusaha, ahli ilmu agama, dan penceramah. Kuwait menangkap mereka dan menyerahkan mereka kepada Saddam, kemudian Saddam mengeksekusi mereka. Saya sendiri mengenal sekitar 30 hingga 40 orang dari kelompok tersebut yang tidak bersalah, tetapi diserahkan kepada Saddam dan dieksekusi.”

Qazvini selanjutnya mengatakan: “Ada sekitar 30 hingga 33 negara yang menentang Saddam. Sementara itu, beberapa negara, termasuk Yordania dan masyarakat Palestina yang tinggal di Kuwait, mendukung Saddam. Semua orang memperkirakan Iran akan memanfaatkan kesempatan pendudukan Kuwait untuk membalas dendam terhadap Kuwait. Namun, Iran tidak melakukan hal tersebut dan memilih bersikap netral. Setelah itu, perlakuan Kuwait terhadap kaum Syiah membaik. Pengurusan visa dan izin tinggal bagi warga Iran dan kaum Syiah juga menjadi lebih mudah.”

Qazvini menegaskan: “Orang-orang Kuwait dahulu mengikuti Amerika Serikat dan hingga kini tetap demikian. Setiap kali Amerika tidak memiliki persoalan dengan Iran dan kaum Syiah, mereka juga bersikap baik. Sebaliknya, setiap kali Amerika menunjukkan permusuhan, mereka pun menjadi bermusuhan, memenjarakan, mengasingkan, dan menyiksa orang-orang Syiah. Persoalan negara-negara Teluk adalah bahwa mereka tidak memiliki kewenangan apa pun. Seluruh kekuasaan berada di tangan Amerika Serikat. Banyak orang keliru dan mengira negara-negara tersebut bebas menentukan kebijakannya sendiri, padahal kenyataannya sama sekali tidak demikian.”

Pada akhir pemaparannya, Qazvini menyinggung situasi kaum Syiah saat ini. Ia mengatakan: “Keadaan kaum Syiah saat ini sangat buruk. Di media sosial, setiap hari puluhan bahkan ratusan orang melontarkan hinaan, menunjukkan permusuhan, dan menyerang keyakinan kaum Syiah. Kaum Syiah di berbagai tempat menghadapi pihak-pihak yang menentang mereka, termasuk di Irak, Lebanon, dan Yaman. Situasinya berbahaya, khususnya di kawasan Teluk Persia dan empat negara, yaitu Bahrain, Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Qatar dan Uni Emirat Arab telah membungkam kaum Syiah sepenuhnya serta menutup pusat-pusat Syiah dan husainiyah. Kuwait dan Bahrain juga baru memulai langkah-langkah tersebut.Para pengusaha Syiah telah dipenjara, anggota parlemen Syiah masih berada di dalam penjara, dan sejumlah ulama serta penceramah telah diusir atau dipenjarakan.”