New York Times Klaim AS dan Israel Siapkan Serangan Baru terhadap Iran; Infrastruktur Energi dan Nuklir Masuk Daftar Target

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Militer Amerika Serikat dan Israel memiliki rencana khusus untuk melancarkan serangan baru terhadap Iran setelah pemilihan umum sela Amerika Serikat.

Berdasarkan laporan New York Times, kedua militer tersebut telah meningkatkan latihan mereka sebagai bagian dari persiapan operasi yang berlangsung singkat tetapi berintensitas tinggi. Sejumlah jet tempur juga telah melakukan penerbangan di atas wilayah Irak untuk berlatih manuver serangan.

Para pejabat Amerika Serikat menyatakan bahwa Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, pada pekan ini telah bertemu dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, di Israel untuk membahas kemungkinan serangan tersebut.

Berdasarkan laporan itu, sasaran potensial mencakup infrastruktur energi Iran, fasilitas nuklir, serta persediaan rudal dan drone negara tersebut.

Sejumlah pejabat berpendapat bahwa gelombang baru serangan besar-besaran tersebut bertujuan menekan perekonomian Iran dan memaksa Teheran memberikan konsesi diplomatik setelah berlangsungnya konflik selama sekitar delapan bulan.

Laporan tersebut menambahkan bahwa, meskipun demikian, masih terdapat keraguan mengenai apakah operasi militer apa pun dapat mengubah sikap Iran atau menghasilkan pencapaian yang lebih baik bagi Amerika Serikat dan Israel.

New York Times menjelaskan bahwa operasi militer Amerika Serikat dan Israel sebelumnya hanya menyebabkan kenaikan harga energi dan tingkat inflasi global, melemahnya keamanan Timur Tengah, serta berkurangnya secara drastis persediaan rudal pencegat milik Pentagon.

Selain itu, belum dapat dipastikan apakah Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan menyetujui pelaksanaan serangan baru.

Sepanjang tahun ini, Trump telah berulang kali menolak berbagai rencana untuk kembali melancarkan operasi militer besar-besaran, termasuk pada bulan ini ketika militer Amerika Serikat dan Israel berada di ambang pelaksanaan serangan.

Sebaliknya, para pejabat Iran telah mengancam bahwa kali ini mereka akan memberikan respons dengan memperluas cakupan sasaran serangan.

Dengan demikian, sasaran tidak hanya terbatas pada kapal-kapal dagang dan infrastruktur energi kawasan, tetapi juga akan mencakup pusat-pusat data (data center) serta kabel internet bawah laut.

Pihak Iran menegaskan bahwa pertempuran tidak akan berlangsung cepat dan terbatas. Sementara itu, Amerika Serikat telah mengerahkan persenjataan dalam jumlah besar yang akan sepenuhnya siap pada awal November.

Pada saat yang sama, berbagai upaya diplomatik masih terus berlangsung. Para perunding Amerika Serikat menggunakan kemungkinan kembalinya peperangan sebagai alat tekanan terhadap Iran guna memperoleh kemajuan dalam tuntutan mereka mengenai program nuklir Iran dan pengendalian Selat Hormuz.