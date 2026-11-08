Kami Tidak Mengenal Batas Geografis, Seluruh Pangkalan Amerika Serikat Adalah Sasaran Sah Kami

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Bertepatan dengan peringatan 13 Aban dan dengan merujuk pada perintah Pemimpin Revolusi Islam, kelompok Perlawanan Islam Irak (Kataib Sayyid al-Shuhada) mengeluarkan pernyataan keras yang ditujukan kepada Amerika Serikat.

Dalam pernyataan tersebut, kelompok ini memperingatkan bahwa setiap agresi akan mendapat respons tanpa mengenal batas geografis. Mereka juga menyatakan bahwa jika Amerika Serikat melakukan kesalahan perhitungan, pasukan militernya hanya memiliki dua pilihan, yakni meninggalkan kawasan dengan kaki mereka sendiri atau kembali dalam peti mati.

Berikut isi lengkap pernyataan Kataib Sayyid al-Shuhada dalam rangka memperingati 13 Aban:

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

«كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ»

"Betapa banyak kelompok kecil yang mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar." (QS. Al-Baqarah: 249)

Tanggal 13 Aban merupakan hari runtuhnya hegemoni semu Amerika Serikat dan menjadi awal sejarah penghinaan terhadap Pentagon di kawasan ini. Sebuah peristiwa heroik yang membuktikan bahwa tekad putra-putra Islam mampu menghancurkan berhala-berhala arogansi global.

Hari ini, setelah dikeluarkannya perintah tegas Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam untuk memberikan respons yang menghancurkan terhadap agresi musuh, Perlawanan Islam Irak (Kataib Sayyid al-Shuhada), dengan jari-jari yang siap menarik pelatuk dan dada yang siap menghadapi pertempuran, menyampaikan peringatan terbuka dan tidak dapat ditarik kembali kepada para pemimpin teroris Gedung Putih dan komandan Pentagon.

1. Pembalasan Tanpa Batas: Perintah Telah Dikeluarkan, Kami Tidak Mengenal Batas Geografis

Darah suci para syuhada, anak-anak Gaza yang tertindas, serta para pelajar tak bersalah di Minab tidak akan pernah dilupakan karena berlalunya waktu ataupun dibatasi oleh perbatasan-perbatasan buatan.

Dengan dikeluarkannya perintah tegas dari kepemimpinan Wilayah, tidak ada lagi garis perbatasan maupun wilayah geografis yang dapat menghalangi serangan kami.

Kami tidak akan mencari keadilan melalui organisasi-organisasi semu, melainkan melalui bahasa api dan sijjil di medan pertempuran. Para pelaku kejahatan dari militer Amerika Serikat, di mana pun mereka berada di muka bumi ini, termasuk dalam daftar sasaran yang kami anggap sah dan pasti.

Mereka tidak akan lagi dapat tidur dengan tenang.

2. Kawasan Ini Akan Menjadi Kuburan bagi Militer Agresor Washington

Berakhirnya kehadiran buruk tentara pendudukan di Asia Barat merupakan suatu kepastian.

Kami memperingatkan para jenderal teroris Pentagon: kalian hanya memiliki dua pilihan, meninggalkan kawasan ini dengan kaki kalian sendiri dalam keadaan terhina atau kembali ke negara kalian di dalam peti mati.

Seluruh pangkalan, instalasi radar, dan pusat komando pasukan agresor di seluruh kawasan berada dalam jangkauan rudal berpemandu presisi dan drone bunuh diri milik perlawanan.

Saat dimulainya operasi semakin dekat, dan tidak ada tempat perlindungan yang dapat menyelamatkan kalian.

3. Respons Menghancurkan yang Akan Membuat Amerika Menyesali Setiap Kesalahan Perhitungan

Setiap tindakan bodoh, agresi, atau petualangan militer yang dilakukan Amerika Serikat dan apa yang kami sebut sebagai anjing gilanya di kawasan ini akan menghadapi respons yang melampaui segala perkiraan dan perhitungan Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Wilayah perlawanan kini telah menjadi satu medan yang utuh dan saling terhubung.

Setiap api peperangan yang kalian nyalakan akan menjalar dan menghancurkan seluruh kepentingan, armada, serta jalur-jalur vital kalian di seantero kawasan.

Peringatan Terakhir kepada Setan Besar

Tanggal 13 Aban merupakan cerminan nyata dari nasib yang menanti kalian. Pada hari itulah hegemoni kalian dihancurkan di Teheran. Dan hari ini, seluruh kawasan akan berubah menjadi tempat terkuburnya ambisi-ambisi kalian.

Dengan tetap mematuhi perintah Wali Amr, kami tidak lagi mengenal batas apa pun dalam melakukan pembalasan.

«وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ»

"Dan orang-orang yang zalim kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali." (QS. Asy-Syu'ara: 227)

Perlawanan Islam Irak — Kataib Sayyid al-Shuhada