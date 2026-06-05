Kerugian besar yang dialami dunia Syiah; Ayatollah Agung Fayyad meninggal dunia

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Ayatollah al-Uzhma Muhammad Ishaq Fayaz, salah satu ulama besar dunia Syiah dan salah satu ulama Afghanistan paling terkemuka menghembuskan nafas yang terakhir bertepatan dengan hari Idul Ghadir. Meninggalnya tokoh ilmiah dan spiritual ini telah menimbulkan gelombang kesedihan di kalangan ulama, pelajar, pengikut dan penganut Ahlulbait as di Afghanistan, Iran, Irak dan negara-negara Islam lainnya.

Ahli hukum yang saleh dan guru besar Hauzah Ilmiah terkemuka ini menghabiskan puluhan tahun hidupnya yang penuh berkah dalam menyebarkan ajaran Islam yang murni, menghidupkan ajaran Ahlulbait, melatih para siswa dan menanggapi masalah-masalah agama dan yurisprudensi umat beriman, dan dikenal sebagai salah satu tokoh berpengaruh di dunia Syiah.

Meninggalnya Ayatollah Fayyad Agung di hari Idul Ghadir, yaitu hari raya Idul Fitri dan Imamah, mendapat renungan luas di kalangan umat beragama dan umat beragama. Banyak tokoh ilmiah, budaya dan agama menggambarkan hilangnya ulama besar ini sebagai kehilangan besar bagi dunia Islam dengan mengirimkan pesan belasungkawa.

Ayatollah Fayyad, yang berasal dari Afghanistan, memainkan peran penting dalam pengembangan kegiatan ilmiah dan pendidikan banyak generasi mahasiswa ilmu agama selama bertahun-tahun menghadiri Seminari Najaf Ashraf, dan karya serta pandangan yurisprudensinya menjadi fokus kalangan ilmiah.

Kematian Ayatollah Muhammad Ishaq Fayaz tidak diragukan lagi merupakan salah satu kerugian ilmiah dan agama yang paling penting dalam beberapa tahun terakhir di dunia Syiah. Tokoh yang namanya terikat pada penguatan ikatan agama dan budaya antar komunitas Syiah, di samping pengabdian ilmiah.