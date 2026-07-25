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59 Orang Gugur Syahid dalam Serangan Musuh ke Iran Sejak 27 Juni hingga Hari Ini

25 Juli 2026 - 07:49
Kode berita: 1844521
59 Orang Gugur Syahid dalam Serangan Musuh ke Iran Sejak 27 Juni hingga Hari Ini

Kepala Pusat Hubungan Masyarakat dan Informasi Kementerian Kesehatan Iran mengabarkan bahwa sejak 27 Juni hingga hari ini, 59 orang gugur syahid akibat serangan terhadap negara tersebut.

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Dr. Hossein Kermanpour, Kepala Pusat Hubungan Masyarakat dan Informasi Kementerian Kesehatan Iran, menulis di jejaring sosial X:

“Sejak 27 Juni hingga pukul 11.00 pagi tanggal 24 Juli, akibat serangan udara Amerika, 666 orang mengalami luka-luka; 613 orang telah dipulangkan setelah mendapatkan perawatan, 32 orang masih dirawat inap, dan 21 orang mendapatkan perawatan rawat jalan.

Selain itu, 59 orang gugur syahid; 6 di antaranya adalah perempuan dan 3 orang berusia di bawah 18 tahun. Dalam periode ini, 52 operasi bedah telah dilakukan terhadap para korban luka.”

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