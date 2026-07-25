59 Orang Gugur Syahid dalam Serangan Musuh ke Iran Sejak 27 Juni hingga Hari Ini

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Dr. Hossein Kermanpour, Kepala Pusat Hubungan Masyarakat dan Informasi Kementerian Kesehatan Iran, menulis di jejaring sosial X:

“Sejak 27 Juni hingga pukul 11.00 pagi tanggal 24 Juli, akibat serangan udara Amerika, 666 orang mengalami luka-luka; 613 orang telah dipulangkan setelah mendapatkan perawatan, 32 orang masih dirawat inap, dan 21 orang mendapatkan perawatan rawat jalan.

Selain itu, 59 orang gugur syahid; 6 di antaranya adalah perempuan dan 3 orang berusia di bawah 18 tahun. Dalam periode ini, 52 operasi bedah telah dilakukan terhadap para korban luka.”