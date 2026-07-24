Peringatan Keras Iran: Ini Aturan Baru; Darah Warga Sipil Dibayar dengan Nyawa Tentara AS

Melansir IRNA, 24 Juli 2026, Mayor Jenderal Ali Abdollahi, Komandan Markas Besar Khatam al-Anbiya Iran, pada Jumat (24/7) sore dengan merilis pesan di media sosial menulis, "Kami menetapkan aturan yang telah kami buktikan kepada musuh sebagai persamaan yang pasti dan disepakati di medan perang mulai saat ini: untuk setiap warga negara Iran yang gugur, satu tentara AS akan ikut tewas."

Ia selanjutnya, berbicara kepada musuh, mengingatkan, "Kami telah menyiapkan tiket gratis dan langsung ke neraka untuk kalian."(Sail)