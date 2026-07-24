Ayatullah Khatami: Perlawanan dan persatuan di sekitar Wilayah adalah kunci kemenangan bangsa Iran

Menurut koresponden Mehr, Ayatullah Sayyid Ahmad Khatami, Imam Jumat sementara Teheran, dalam khutbah Jumat minggu ini di ibu kota yang diselenggarakan di Musala Imam Khomeini (ra), menyatakan: Sekitar 70 nama dan sifat untuk Hari Kiamat disebutkan dalam Al-Qur'an. Salah satu nama Hari Kebangkitan adalah "Hari Perhitungan"; hari di mana manusia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di dunia ini.

Beliau menambahkan bahwa kita harus menjadikan gaya hidup Nabi Muhammad (saw) sebagai teladan, dan menyatakan: Salah satu ciri terpenting dari perilaku Nabi (saw) adalah perlawanan, keteguhan di jalan kebenaran, dan tidak mundur dari jalan kebenaran. Jika rakyat ingin teguh, para pemimpin juga harus menjadi pelopor dalam perlawanan dan berada di garis depan.

Beliau melanjutkan: Pesan-pesan tertulis dari Pemimpin Agung adalah pesan yang mendalam dan penting. Dalam pesan terakhir beliau, ditekankan perlunya persatuan kata, persatuan rakyat dan pejabat di semua bidang untuk mewujudkan cita-cita Revolusi Islam, menjaga martabat dan kemerdekaan Iran, serta menghadapi musuh Amerika yang kriminal dan licik.

Beliau menyatakan bahwa persatuan memerlukan poros, dan poros persatuan adalah Wilayatul Faqih.

Khatib Jumat Teheran mengatakan: Ketidakpercayaan terhadap lembaga hukum dan internasional meningkat karena kinerja mereka dalam menghadapi kejahatan di Gaza.

Beliau melanjutkan: Ini adalah keempat kalinya AS melakukan tindakan militer di tengah negosiasi, dan dalam kondisi seperti ini, tidak ada jalan selain pertahanan yang terhormat.

Beliau menegaskan: Bangsa Iran dan para pejuang harus bertahan menghadapi serangan musuh dan membalas tindakan mereka dengan kekuatan. Pada akhirnya, perlawanan membawa kemenangan, dan orang yang teguh pada akhirnya akan meraih kemenangan, meskipun jalan ini mungkin memakan waktu.