Keistimewaan Ayatullah al-Uzhma Syubairi Zanjani Menurut Putra dan Murid Sang Marja Taklid

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Hujjatul Islam wal Muslimin Mokhtari, salah seorang murid Ayatullah Agung Syubairi Zanjani, dalam pembukaan pertemuan koordinasi dan sinergi penyelenggaraan haji yang dihadiri oleh Hujjatul Islam wal Muslimin Sayyid Abdulfattah Navvab, Kepala Urusan Jemaah Haji Iran, serta para perwakilan kantor marja taklid, pada Kamis, 22 Oktober 2026, di Kota Suci Qom, menyinggung berbagai karakteristik keilmuan dan akhlak marja taklid tersebut.

Ia menyebut kerendahan hati dalam bidang keilmuan maupun perilaku sebagai salah satu sifat paling menonjol dari Ayatullah Syubairi Zanjani.

Mokhtari mengatakan bahwa meskipun memiliki kedudukan keilmuan yang sangat tinggi, Ayatullah Syubairi Zanjani senantiasa menunjukkan sikap rendah hati. Karakter tersebut terlihat jelas dalam perilaku, perjalanan keilmuan, dan kehidupan sehari-hari beliau.

Dengan menyinggung semangat keilmuan serta kemurahan hati beliau dalam membagikan pengetahuan, Mokhtari menambahkan bahwa Ayatullah Syubairi Zanjani dengan mudah memberikan hasil penelitian dan pencapaian ilmiahnya kepada orang lain.

Beliau tidak pernah bersikap kikir dalam membagikan temuan-temuan ilmiahnya agar dapat dimanfaatkan oleh orang lain.

Pendekatan tersebut mencerminkan kerendahan hati beliau, pandangannya terhadap ilmu pengetahuan, serta pentingnya memperluas penyebaran ilmu dan menyediakan kesempatan bagi orang lain untuk memanfaatkan berbagai hasil penelitian.

Murid Ayatullah Syubairi Zanjani itu juga menyinggung perhatian khusus beliau terhadap kewajiban ibadah haji dan berbagai manasiknya. Ia menegaskan pentingnya persoalan tersebut dalam pandangan dan perjalanan hidup marja taklid ini.

Hujjatul Islam wal Muslimin Mokhtari juga menyinggung hubungan dekat antara Pemimpin Revolusi yang gugur syahid dan Ayatullah Agung Syubairi Zanjani.

Ia mengatakan bahwa Pemimpin Revolusi yang gugur syahid memberikan perhatian dan penekanan khusus terhadap pencetakan serta penerbitan karya-karya ilmiah Ayatullah Syubairi Zanjani.

Kesungguhan dalam Menuntut Ilmu, Beribadah, dan Menunaikan Salat di Awal Waktu hingga Akhir Hayat

Hujjatul Islam wal Muslimin Sayyid Mohammad Syubairi Zanjani, putra Ayatullah Agung Syubairi Zanjani, dalam pertemuan tersebut juga menjelaskan mengenai kehidupan pribadi dan ibadah ayahandanya.

Ia menyatakan: “Beliau merupakan sosok yang sangat tekun dan senantiasa menyibukkan diri dengan membaca, melakukan pembahasan ilmiah, serta beribadah.

Kecintaan yang besar terhadap kegiatan membaca dan berpikir menjadi salah satu karakteristik utama beliau. Sebagian besar kehidupannya dihabiskan untuk aktivitas keilmuan dan spiritual.”

Dengan menyinggung perhatian ayahandanya terhadap pendidikan dan pengawasan diri, ia menambahkan bahwa Ayatullah Syubairi Zanjani memberikan perhatian besar terhadap persoalan-persoalan pendidikan dan pembinaan akhlak.

Beliau senantiasa menjaga dan mengawasi perilaku serta perbuatannya sendiri.

Kesungguhan dalam menjaga diri tersebut, bersamaan dengan ketekunan dalam aktivitas keilmuan dan ibadah, merupakan salah satu karakteristik menonjol dalam kehidupan pribadi beliau.

Putra marja taklid tersebut juga menekankan kedudukan penting salat di awal waktu dalam kehidupan ayahandanya.

Ia mengatakan: “Perhatian Ayatullah Syubairi Zanjani, semoga Allah Swt meridhainya, terhadap salat di awal waktu terus berlangsung hingga saat-saat terakhir kehidupannya yang penuh berkah. Kewajiban ini memiliki kedudukan khusus dalam kegiatan harian beliau.”

Putra Ayatullah Agung Syubairi Zanjani, semoga Allah Swt meridhainya, selanjutnya menyinggung akhlak dan perilaku marja taklid terkemuka tersebut dalam kehidupan keluarga.

Ia mengatakan: “Beliau tidak pernah memerintah atau melarang istri, anak-anak, maupun cucu-cucunya. Dalam memperlakukan anggota keluarga, beliau tidak menggunakan cara seperti itu.”

Dengan menyinggung perhatian besar ayahandanya terhadap pendidikan anak, Sayyid Mohammad Syubairi Zanjani menjelaskan bahwa beliau memberikan perhatian khusus terhadap pembinaan anak-anaknya.

Ayatullah Syubairi Zanjani menggunakan berbagai kisah dan cerita sebagai sarana untuk menyampaikan ajaran moral dan pendidikan, serta membimbing anak-anaknya agar tumbuh dengan baik. Ia juga menceritakan hari-hari terakhir kehidupan ayahandanya. Menurutnya, beberapa hari sebelum wafat, Ayatullah Syubairi Zanjani mengatakan bahwa dirinya sedang menuju alam lain.

Beliau juga meminta orang-orang di sekitarnya untuk memaafkan dirinya dan menghalalkan segala hak mereka terhadapnya. Perkataan tersebut menunjukkan perhatian beliau terhadap pemenuhan hak-hak orang lain serta pentingnya memohon kerelaan dan keikhlasan mereka pada hari-hari terakhir kehidupannya.

Hujjatul Islam wal Muslimin Fallahzadeh juga menyinggung pentingnya pendidikan anak dalam perjalanan hidup Ayatullah Agung Syubairi Zanjani, semoga Allah Swt meridhainya. Ia mengatakan bahwa perhatian beliau terhadap pendidikan dan pembinaan anak-anak sangat menonjol.

Keberhasilan beliau dalam membesarkan anak-anak yang memiliki kedudukan tinggi dan kepribadian mulia menunjukkan kesungguhan serta perhatian khusus marja taklid terkemuka tersebut terhadap pendidikan anak yang baik dan benar.