Polemik Hijab antara Baku dan Ankara: Azerbaijan Larang Masuk 31 Warga Turki

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Republik Azerbaijan mengumumkan bahwa pihaknya telah melarang 31 warga negara Turki, termasuk sejumlah tokoh politik, media, dan agama, memasuki wilayah negara tersebut.

Keputusan ini semakin meningkatkan ketegangan antara kedua negara sekutu tersebut, menyusul perselisihan yang terus berkembang mengenai pembatasan penggunaan hijab di sekolah-sekolah Azerbaijan.

Berdasarkan laporan situs berita Al Jazeera Net, ketegangan antara kedua negara berbahasa Turki yang memiliki hubungan politik dan militer erat tersebut meningkat setelah Republik Azerbaijan pada bulan lalu mengesahkan peraturan baru mengenai seragam sekolah.

Peraturan tersebut melarang segala bentuk penutup atau tambahan pada seragam sekolah yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip sekularisme dalam sistem pendidikan umum.

Sejumlah video yang beredar memperlihatkan para siswi dan guru perempuan berhijab di Baku, ibu kota Azerbaijan, serta di beberapa kota lainnya, dilarang memasuki sekolah-sekolah negeri. Padahal, dalam teks keputusan tersebut, larangan penggunaan hijab tidak disebutkan secara eksplisit.

Kementerian Luar Negeri Republik Azerbaijan menyatakan bahwa orang-orang yang namanya dimasukkan dalam daftar individu yang tidak diinginkan telah menggunakan media sosial dan berbagai platform internet untuk menyebarkan pandangan yang, menurut klaim kementerian tersebut, menargetkan kedaulatan Republik Azerbaijan, keamanan nasional, sistem konstitusi, rakyat, serta kepemimpinan negara.

Kementerian tersebut menambahkan bahwa orang-orang tersebut telah menyerukan penggulingan pemerintah melalui penggunaan kekuatan, tindakan kekerasan yang didorong oleh ekstremisme agama, serta hasutan kebencian dan permusuhan antaragama.

Kementerian Luar Negeri Azerbaijan juga memperingatkan bahwa langkah-langkah lain yang dianggap perlu mungkin akan diambil pada masa mendatang terkait persoalan tersebut.

Kemarahan di Turki: Siapa Saja yang Masuk Daftar Larangan Masuk?

Kementerian Luar Negeri Azerbaijan tidak memberikan contoh konkret mengenai konten yang diterbitkan oleh orang-orang tersebut. Meskipun demikian, daftar larangan masuk itu mencantumkan nama Fatih Erbakan, Ketua Partai Kesejahteraan Baru (Yeniden Refah Partisi) Turki; Ömer Faruk Gergerlioğlu, anggota parlemen Turki; serta Yahya Uğraş, Wakil Ketua Partai HÜDA PAR.

Sejumlah jurnalis, penulis blog, penulis yang membahas persoalan agama, serta seorang mantan pejabat Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berkuasa di bawah kepemimpinan Recep Tayyip Erdoğan juga termasuk di antara orang-orang yang dilarang masuk.

Keputusan tersebut memicu gelombang kemarahan dan protes di media sosial Turki. Fatih Erbakan, dalam pernyataan yang ditujukan kepada Presiden Republik Azerbaijan Ilham Aliyev, mengatakan: “Bagi kami, sudah cukup apabila larangan penggunaan hijab bagi para siswi di Azerbaijan dicabut, meskipun kami sendiri tidak dapat memasuki negara tersebut.”

Ia juga mengkritik Aliyev karena menerima kunjungan Presiden Israel Isaac Herzog di Baku. Namun, pada saat yang sama, ia menegaskan bahwa persaudaraan antara rakyat Turki dan Republik Azerbaijan harus terus dipertahankan.

Ömer Faruk Gergerlioğlu juga menanggapi keputusan tersebut dengan mengatakan: “Azerbaijan telah melarang saya dan 30 orang lainnya memasuki negara itu. Larangan ini sungguh menggelikan.” Ia menggambarkan pemerintahan Aliyev sebagai pemerintahan otoriter dan menuduhnya membatasi berbagai kebebasan.

Protes terhadap Pembatasan Hijab: Masuk Daftar Larangan Merupakan Sebuah Kehormatan

Hakkı Eren, seorang jurnalis yang namanya tercantum dalam daftar larangan masuk, mengatakan bahwa otoritas Azerbaijan mengambil keputusan tersebut berdasarkan keterlibatannya dalam aksi-aksi protes menentang larangan hijab di depan Kedutaan Besar dan Konsulat Republik Azerbaijan di Turki, serta berbagai konten yang ia terbitkan di media sosial.

Ia menilai pencantuman namanya dalam daftar tersebut bukan sebagai sesuatu yang memalukan di dunia ini, melainkan sebagai sebuah tanda kehormatan.

Ia menambahkan: “Kami tidak akan mundur selangkah pun dalam menyampaikan kebenaran.”

Keputusan tersebut diambil setelah Baku pada Jumat mengumumkan bahwa pihaknya telah mengajukan tuntutan hukum terhadap Celal Çiftçi, penulis dan jurnalis surat kabar Turki Şanlıurfa Olay. Çiftçi dituduh menyerukan penggulingan pemerintah melalui penggunaan kekuatan serta menyebarkan ekstremisme agama.

Reaksi Keras Pejabat Turki terhadap Peraturan Baru Sekolah Azerbaijan

Sebelumnya, Oktay Saral, Penasihat Senior Presiden Turki, menggunakan bahasa yang melampaui batas-batas diplomasi yang lazim ketika mengkritik peraturan yang disahkan Republik Azerbaijan pada September lalu. Ia menyebut pembatasan tersebut tidak dapat diterima dan menegaskan bahwa mengenakan hijab merupakan kewajiban agama.

Saral menambahkan: “Kami berharap Republik Azerbaijan segera menarik kembali kesalahan ini.”

Sehari setelah pernyataan tersebut, Partai Azerbaijan Baru yang dipimpin Ilham Aliyev mengklaim bahwa negaranya sedang menjadi sasaran kampanye yang semakin meningkat, sistematis, dan secara terang-terangan mengandung fitnah, dengan tujuan menyebarkan informasi yang menyesatkan.

Peraturan Seragam Sekolah: Perdebatan tentang Sekularisme dan Kebebasan Berhijab

Pemerintah Republik Azerbaijan pada 21 September lalu mengesahkan sejumlah perubahan terhadap peraturan seragam sekolah. Para pejabat negara tersebut menyatakan bahwa tujuan perubahan itu adalah memperkuat karakter sekuler dalam sistem pendidikan umum.

Perubahan tersebut dilakukan menyusul sebuah dekret yang dikeluarkan Ilham Aliyev pada Juli lalu mengenai penerapan seragam yang seragam di lembaga-lembaga pendidikan negeri.

Meskipun demikian, penerapan peraturan baru tersebut telah memicu perdebatan luas mengenai batas-batas kewajiban mengenakan seragam sekolah dan hubungannya dengan kebebasan menggunakan hijab. Perdebatan ini terjadi di sebuah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.