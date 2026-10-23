Dampak Perang Iran: Dari Kenaikan Harga Bahan Bakar hingga Krisis Perumahan dan Pemanas Rumah di Negara-Negara Barat

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Dampak kenaikan harga energi tidak hanya terbatas pada biaya bahan bakar, tetapi juga memengaruhi pasar perumahan dan kemampuan finansial rumah tangga melalui peningkatan inflasi, suku bunga, serta biaya pinjaman.

Kantor berita Reuters dalam laporannya menulis bahwa perang terhadap Iran, yang telah mendorong kenaikan harga energi global, juga menyebabkan harga bahan bakar diesel mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Harga rata-rata diesel di stasiun pengisian bahan bakar Inggris pada Oktober untuk pertama kalinya mencapai 2 pound sterling per liter. Sementara itu, harga diesel di Amerika Serikat pada September mencatat rekor sebesar 6,53 dolar AS per galon.

Selain itu, berlanjutnya krisis energi telah menghadapkan bank-bank sentral negara-negara Barat pada tantangan tambahan dalam menerapkan kebijakan moneter kontraktif dan mengendalikan inflasi.

Berdasarkan laporan media tersebut, tingkat inflasi di Inggris pada pertengahan musim panas melonjak lebih tinggi dari perkiraan. Akibat pengaruh langsung kenaikan harga bensin dan diesel, inflasi mencapai tingkat tertinggi sejak musim gugur tahun sebelumnya.

Di Australia, memburuknya kondisi ini juga memaksa bank sentral negara tersebut menaikkan suku bunga ke tingkat tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Keputusan itu menyebabkan biaya kredit perumahan meningkat tajam.

Sebagai contoh, cicilan tahunan untuk kredit perumahan rata-rata senilai 731 ribu dolar Australia, dengan suku bunga saat ini sebesar 6,2 persen, mengalami kenaikan sekitar 3.900 dolar Australia dibandingkan tahun lalu, ketika suku bunga berada pada tingkat 5,5 persen.

Pada saat yang sama, di Amerika Serikat, lonjakan suku bunga kredit perumahan berjangka 30 tahun dari sekitar 6,1 persen menjadi hampir 7,5 persen telah meningkatkan biaya pembelian rumah secara signifikan dan menyebabkan kelesuan yang parah dalam aktivitas para calon pembeli di pasar perumahan.

Berdasarkan laporan Reuters, lonjakan harga minyak dan produk turunannya menjelang musim dingin telah meningkatkan biaya pemanas rumah secara tajam.

Perkiraan Asosiasi Nasional Direktur Bantuan Energi Amerika Serikat menunjukkan bahwa biaya pemanas rumah di Negara Bagian New York pada musim dingin mendatang berpotensi melonjak 47 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Guncangan harga tersebut juga terjadi dengan intensitas serupa di Inggris. Analisis lembaga-lembaga energi Inggris menunjukkan kemungkinan kenaikan biaya tagihan energi rumah tangga sebesar 10 persen pada triwulan berjalan.

Selain itu, karena minyak dan gas digunakan secara luas sebagai bahan baku industri, biaya produksi dan pengemasan barang-barang juga mengalami peningkatan.

Di Amerika Serikat, harga plastik pada Agustus meningkat sekitar 7 persen dibandingkan Oktober 2025. Kondisi ini memberikan tekanan tambahan terhadap harga barang-barang konsumsi.

Di sisi lain, gangguan transportasi laut dan kenaikan tajam biaya produksi pupuk kimia yang bergantung pada gas alam telah meningkatkan risiko memburuknya inflasi harga pangan di seluruh dunia.

Berdasarkan data Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), tekanan inflasi di pasar pangan global diperkirakan akan semakin meningkat dan berlanjut hingga tahun 2027.