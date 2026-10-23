Tragedi Pendidikan di Bawah Kekuasaan Taliban: 53 Persen Anak Afghanistan Tidak Mendapatkan Pendidikan Formal

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) bersama Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF), dalam laporan bersama bertajuk Situasi Pendidikan Afghanistan Tahun 2026, mengumumkan bahwa lebih dari separuh anak usia sekolah dasar di Afghanistan berada di luar sistem pendidikan formal umum. Pembatasan pendidikan oleh Taliban, kekurangan fasilitas, dan menurunnya investasi telah memperburuk krisis pendidikan di negara tersebut.

Laporan yang baru-baru ini diterbitkan menunjukkan bahwa sekitar 53 persen anak usia pendidikan dasar tidak memiliki akses terhadap pendidikan formal umum. Angka tersebut menggambarkan kesenjangan yang besar antara kebutuhan pendidikan anak-anak dan kapasitas sistem pendidikan Afghanistan.

Berdasarkan laporan tersebut, jumlah penduduk usia sekolah di Afghanistan meningkat dari sekitar 10,4 juta orang pada tahun 2019 menjadi 11,5 juta orang pada tahun 2024. Namun, pengembangan fasilitas pendidikan tidak berjalan sebanding dengan pertumbuhan jumlah penduduk tersebut.

Meskipun sekitar 6,6 juta siswa telah terdaftar di sekolah-sekolah dasar negeri pada tahun 2025, pertumbuhan penduduk, kepulangan pengungsi dalam jumlah besar, dan kekurangan fasilitas pendidikan masih menyebabkan sebagian besar anak kehilangan akses terhadap pendidikan formal.

Lebih dari 2,6 Juta Anak Perempuan Kehilangan Akses Pendidikan; Ratusan Ribu Bertambah Setiap Tahun

Salah satu pokok terpenting dalam laporan UNESCO dan UNICEF adalah berlanjutnya pembatasan pendidikan secara luas terhadap anak-anak perempuan Afghanistan.

Kedua lembaga tersebut mengumumkan bahwa sejak Taliban kembali berkuasa pada Agustus 2021, lebih dari 2,6 juta remaja perempuan telah kehilangan akses terhadap pendidikan menengah.

Berdasarkan perkiraan sebelumnya dari kedua lembaga tersebut, apabila larangan pendidikan bagi anak perempuan di atas kelas enam terus berlanjut, setiap tahun sekitar 397 ribu anak perempuan lainnya juga akan kehilangan kesempatan memasuki jenjang pendidikan menengah.

Setelah kembali berkuasa, Taliban melarang anak perempuan melanjutkan pendidikan di atas kelas enam. Pada Desember 2022, pembatasan tersebut juga diperluas hingga ke perguruan tinggi.

Afghanistan kini menjadi satu-satunya negara di dunia yang secara sistematis melarang anak perempuan dan perempuan dewasa mengakses pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

UNESCO dan UNICEF telah memperingatkan bahwa berlanjutnya pembatasan tersebut, selain merampas hak pendidikan jutaan anak perempuan, juga akan membawa dampak luas terhadap masa depan ekonomi dan sosial Afghanistan.

Krisis Pembelajaran: Siswa yang Bahkan Tidak Mampu Membaca Teks Sederhana

Laporan kedua lembaga internasional tersebut menunjukkan bahwa krisis pendidikan di Afghanistan tidak hanya terbatas pada hilangnya kesempatan anak-anak untuk bersekolah, tetapi juga mencakup persoalan serius dalam kualitas pembelajaran.

Dalam evaluasi sebelumnya, UNESCO dan UNICEF telah memperingatkan bahwa sekitar 93 persen anak-anak yang menyelesaikan pendidikan dasar masih belum menguasai kemampuan membaca dasar dan memahami teks sederhana yang sesuai dengan usia mereka.

Dalam laporan terbaru, hasil evaluasi terhadap lebih dari 55 ribu siswa kelas empat di seluruh Afghanistan menunjukkan bahwa hanya 43,5 persen dari mereka yang mencapai tingkat kemampuan minimum yang diharapkan dalam bidang bahasa, dan hanya 25,4 persen yang mencapai kemampuan minimum dalam matematika, sesuai dengan standar tingkat kelas tiga.

Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa bahkan banyak anak yang memiliki kesempatan mengikuti pelajaran di kelas tetap tidak berhasil menguasai keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung yang diperlukan.

Kekurangan guru terlatih, khususnya guru perempuan, terbatasnya bahan pembelajaran, kerusakan dan kemunduran kondisi infrastruktur, serta menurunnya investasi dalam pendidikan disebut sebagai beberapa faktor utama penyebab kondisi tersebut.

Laporan-laporan sebelumnya dari UNESCO dan UNICEF juga menunjukkan bahwa lebih dari seribu sekolah di Afghanistan masih ditutup akibat konflik, kerusakan infrastruktur, dan bencana alam.

Dari Putus Sekolah hingga Pekerja Anak dan Pernikahan Dini

Krisis pendidikan Afghanistan juga berkaitan dengan berbagai persoalan ekonomi dan sosial yang meluas.

Berdasarkan data yang diterbitkan dalam laporan-laporan sebelumnya dari UNESCO dan UNICEF, hampir 30 persen anak-anak Afghanistan berusia 5 hingga 17 tahun terlibat dalam pekerja anak, sementara sekitar 28 persen perempuan telah menikah sebelum mencapai usia 18 tahun.

Selain itu, sekitar 42 persen remaja dan pemuda Afghanistan tidak sedang menempuh pendidikan, tidak bekerja, dan tidak mengikuti program pelatihan keterampilan.

Anak perempuan dan perempuan muda mencakup sekitar 68 persen dari kelompok tersebut. Angka ini menunjukkan bahwa mereka menghadapi kerentanan yang lebih besar terhadap keterbatasan akses pendidikan dan ekonomi.

Lembaga-lembaga internasional memperingatkan bahwa hilangnya kesempatan memperoleh pendidikan dapat meningkatkan risiko pekerja anak, pernikahan dini, kemiskinan yang berkepanjangan, dan ketergantungan ekonomi.

Dalam kondisi demikian, berlanjutnya larangan pendidikan bagi anak perempuan oleh Taliban menjadi salah satu faktor yang semakin memperparah kerentanan generasi muda Afghanistan.

Kekurangan Anggaran 324 Juta Dolar AS; Masa Depan Pendidikan Afghanistan Terancam

UNESCO dan UNICEF dalam bagian lain laporan bersama mereka mengumumkan bahwa sistem pendidikan Afghanistan menghadapi kekurangan anggaran sekitar 324 juta dolar AS untuk tahun 2026 dan 2027.

Berdasarkan laporan tersebut, sektor pendidikan Afghanistan membutuhkan sumber pendanaan sekitar 583 juta dolar AS selama dua tahun tersebut. Namun, hingga kini baru sekitar 258 juta dolar AS dari kebutuhan pendanaan itu yang berhasil diidentifikasi.

Berkurangnya bantuan internasional, keterbatasan anggaran pembangunan, dan meningkatnya kebutuhan pendidikan akibat kepulangan para pengungsi telah memberikan tekanan tambahan terhadap sekolah-sekolah dan pusat-pusat pendidikan di Afghanistan.

Kedua lembaga tersebut memperingatkan bahwa tanpa investasi yang berkelanjutan, peningkatan kualitas pengajaran, pelatihan guru-guru profesional, dan perluasan akses pendidikan bagi anak-anak, krisis yang terjadi saat ini dapat semakin memburuk.

UNESCO dan UNICEF juga menegaskan bahwa keluarga-keluarga di Afghanistan masih memiliki keinginan yang besar untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Namun, berbagai pembatasan yang berlaku dan kekurangan fasilitas menghambat pemenuhan kebutuhan tersebut secara memadai.

Generasi yang Masa Depannya Tertahan di Balik Pintu Sekolah yang Tertutup

Laporan terbaru UNESCO dan UNICEF diterbitkan ketika, setelah lebih dari lima tahun sejak Taliban kembali berkuasa, larangan pendidikan bagi anak perempuan di atas kelas enam masih terus diberlakukan. Hingga kini, belum ada jadwal yang jelas mengenai pencabutan pembatasan tersebut.

Meskipun persoalan pendidikan di Afghanistan telah berlangsung sejak lama, dan peperangan, kemiskinan, serta kekurangan infrastruktur selama beberapa dekade terakhir telah memengaruhi kualitas pendidikan, kebijakan-kebijakan pembatasan yang diberlakukan Taliban juga telah menjadi salah satu hambatan utama terhadap kesetaraan akses pendidikan bagi anak perempuan dan laki-laki.

Dalam situasi ketika jutaan anak kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan formal, sementara sebagian besar siswa juga belum berhasil menguasai keterampilan dasar pembelajaran, berlanjutnya kebijakan saat ini meningkatkan risiko terjadinya keterbatasan akses pendidikan bagi satu generasi serta melemahnya kemampuan keilmuan dan ekonomi Afghanistan.

UNESCO dan UNICEF memperingatkan bahwa tanpa tindakan segera untuk memperluas akses pendidikan, menghapus berbagai pembatasan, dan menyediakan sumber pendanaan yang berkelanjutan, Afghanistan akan menghadapi risiko ketertinggalan pendidikan yang semakin luas serta melemahnya fondasi pembangunan masa depannya.