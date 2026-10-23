Rusia Selangkah Lebih Dekat dengan Taliban; Moskow Akan Memperluas Kerja Sama Militer dan Keamanan dengan Kabul

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Maria Zakharova, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, dalam konferensi persnya di Moskow pada Rabu, 21 Oktober, mengumumkan bahwa negaranya berencana memperluas kerja sama dengan pemerintahan Taliban di bidang pertahanan, pemberantasan terorisme, dan penanggulangan perdagangan narkoba.

Dengan menyinggung berbagai ancaman keamanan bersama di kawasan, ia menegaskan bahwa Moskow akan terus mengembangkan kerja samanya dengan Kabul dalam menghadapi aktivitas kelompok-kelompok teroris, kejahatan terkait narkoba, dan persoalan pertahanan.

Zakharova juga menyebut penanggulangan ancaman keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama. Ia menegaskan bahwa tercapainya stabilitas yang berkelanjutan memerlukan dialog konstruktif dan kerja sama nyata antara seluruh negara terkait.

Dalam bagian lain pernyataannya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia tersebut menegaskan kesiapan Moskow untuk membantu mengurangi ketegangan politik dan keamanan antara Taliban dan Pakistan. Ia juga menilai penyelesaian perselisihan kedua pihak melalui jalur diplomatik sebagai sesuatu yang diperlukan.

Perluasan Kerja Sama Militer Setelah Perjanjian Pertahanan Moskow dan Taliban

Pernyataan terbaru Zakharova disampaikan ketika hubungan militer dan keamanan Rusia dengan Taliban telah memasuki tahap baru dalam beberapa bulan terakhir.

Pada 27 Mei 2026, Rusia dan Taliban menandatangani perjanjian kerja sama militer dan teknis, bersamaan dengan kunjungan Mullah Mohammad Yaqoob Mujahid, Menteri Pertahanan Taliban, ke Moskow.

Perjanjian tersebut ditandatangani dalam pertemuan antara Menteri Pertahanan Taliban dan Sergei Shoigu, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, di sela-sela sebuah konferensi keamanan internasional.

Meskipun perjanjian tersebut telah diumumkan secara resmi, rincian lengkap ketentuannya, termasuk bentuk kerja sama pertahanan, komitmen kedua pihak, dan kemungkinan pengiriman perlengkapan militer, hingga kini belum dipublikasikan kepada masyarakat.

Di sisi lain, dalam beberapa bulan terakhir, Rusia menekankan pentingnya meningkatkan kerja sama regional dengan Afghanistan serta memanfaatkan kapasitas pemerintahan Taliban dalam menghadapi ancaman keamanan, khususnya aktivitas kelompok-kelompok teroris dan perdagangan narkoba.

Dari Pengakuan Resmi terhadap Taliban hingga Seruan agar Negara Lain Mengikuti Langkah Moskow

Pada 3 Juli 2025, Rusia menjadi negara pertama yang mengakui pemerintahan Taliban setelah kelompok tersebut kembali berkuasa di Afghanistan, melalui penerimaan surat kepercayaan duta besar yang ditunjuk oleh Taliban.

Langkah tersebut membuka jalan bagi perluasan hubungan resmi di bidang politik, ekonomi, dan keamanan antara kedua pihak.

Sebagai kelanjutan proses tersebut, Sergei Shoigu, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, dalam pertemuannya dengan Amir Khan Muttaqi, Menteri Luar Negeri Taliban, di Moskow pada 6 Oktober, menyampaikan harapan agar negara-negara lain juga mengikuti keputusan Rusia dan mengakui pemerintahan Taliban.

Dalam pertemuan tersebut, Shoigu menyinggung perkembangan kerja sama politik, ekonomi, dan keamanan kedua pihak. Ia menegaskan bahwa pengakuan resmi Rusia terhadap pemerintahan Taliban telah membantu mengembangkan hubungan bilateral.

Ia juga menekankan pentingnya mengintegrasikan Afghanistan ke dalam kerja sama ekonomi dan keamanan kawasan serta menyinggung kemungkinan dimulainya kembali keterlibatan Kabul dalam kerangka Organisasi Kerja Sama Shanghai.

Perkembangan tersebut berlangsung ketika Rusia dan Taliban, selain memperluas hubungan bilateral, juga memasukkan kerja sama mengenai persoalan keamanan kawasan, khususnya ketegangan perbatasan antara Afghanistan dan Pakistan, ke dalam agenda mereka.

Meskipun demikian, kekhawatiran mengenai aktivitas kelompok-kelompok teroris di Afghanistan dan dampaknya terhadap keamanan negara-negara tetangga masih terus berlangsung.

Pengumuman rencana Rusia untuk memperluas kerja sama pertahanan dengan Taliban menunjukkan bahwa hubungan Moskow dan Kabul tidak lagi terbatas pada interaksi diplomatik dan ekonomi. Kerja sama militer dan keamanan juga telah menjadi salah satu bidang penting dalam hubungan kedua pihak.

Sementara itu, meskipun pemerintahan Taliban telah memperluas hubungan regionalnya, pemerintahan tersebut masih menghadapi berbagai kritik internasional akibat pembatasan luas terhadap perempuan dan anak perempuan, kondisi hak asasi manusia, serta perlakuan terhadap kelompok minoritas agama.