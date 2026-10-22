Macron: Kami katakan sejak awal bahwa perang Iran bukan perang kami; kami pendukung perdamaian

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip situs Élysée, Emmanuel Macron, Presiden Prancis, hari ini Rabu dalam pidatonya mengumumkan: saya ingin berbicara tentang perjalanan kerja yang baru-baru ini saya lakukan ke kawasan ini (Asia Barat) dan yang sekarang sedang kami akhiri. Jelas bahwa kawasan Teluk Persia dalam beberapa bulan terakhir mengalami ketidakstabilan parah akibat perang yang dimulai pada 28 Februari (dengan agresi ilegal Amerika terhadap Teheran).

Presiden Prancis melanjutkan: konflik ini menyebabkan tindakan balasan dari Iran, penutupan Selat Hormuz dan ketidakstabilan seluruh kawasan; situasi yang mempengaruhi keamanan setiap negara dan bahkan ekonomi kami. Konsekuensi dari hal ini, yang kami ketahui dengan baik, telah secara langsung mempengaruhi warga kami selama berbulan-bulan; selain itu dengan mendekatnya akhir musim panas, situasi memburuk dan kondisi keamanan menjadi bahkan lebih kritis.

Emmanuel Macron kemudian menambahkan: Prancis sejak hari pertama selalu bertindak sebagai faktor perdamaian dan stabilitas. Kami umumkan sejak awal bahwa ini bukan perang kami, kami tidak mengambil keputusan seperti itu, dan perdamaian serta stabilitas di kawasan adalah prioritas kami. Ada berbagai saluran negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat serta dengan negara lain, yang tujuannya adalah memperbaiki dan menenangkan situasi. Ini dianggap sebagai tujuan utama diplomasi.