Araghchi: Memilih Perang daripada Diplomasi Akan Berujung pada Kekalahan Lain bagi AS

Menurut laporan kantor berita Abna, Seyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri negara kami, dalam sebuah unggahan di salah satu media sosial menulis: Iran siap memberikan kesempatan lagi kepada diplomasi, dengan syarat kami melihat bukti kuat adanya keinginan tulus Amerika Serikat untuk membangun kepercayaan dan mencapai solusi yang adil.

Ia menambahkan: jika AS memilih perang daripada diplomasi, keputusan ini pasti akan berujung pada kekalahan strategis lainnya bagi AS, dalam skala yang jauh lebih besar daripada sebelumnya.