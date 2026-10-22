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Araghchi: Memilih Perang daripada Diplomasi Akan Berujung pada Kekalahan Lain bagi AS

22 Oktober 2026 - 09:59
Kode berita: 1881171
Source: ABNA
Araghchi: Memilih Perang daripada Diplomasi Akan Berujung pada Kekalahan Lain bagi AS

Menteri Luar Negeri negara kami mengatakan: jika AS memilih perang daripada diplomasi, keputusan ini pasti akan berujung pada kekalahan strategis lainnya bagi AS, dalam skala yang jauh lebih besar daripada sebelumnya.

Menurut laporan kantor berita Abna, Seyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri negara kami, dalam sebuah unggahan di salah satu media sosial menulis: Iran siap memberikan kesempatan lagi kepada diplomasi, dengan syarat kami melihat bukti kuat adanya keinginan tulus Amerika Serikat untuk membangun kepercayaan dan mencapai solusi yang adil.

Ia menambahkan: jika AS memilih perang daripada diplomasi, keputusan ini pasti akan berujung pada kekalahan strategis lainnya bagi AS, dalam skala yang jauh lebih besar daripada sebelumnya.

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