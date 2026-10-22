Ketua Parlemen Iran Bertemu dengan Ayatullah Sayyid Mojtaba Khamenei

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Mohammad Bagher Ghalibaf, Ketua Majelis Syura Islam, bertemu dan mengadakan pembicaraan dengan Ayatullah Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei, Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas perkembangan terbaru perang militer, ekonomi, dan kognitif yang dilancarkan musuh Amerika Serikat dan Zionis.

Pertemuan itu juga menekankan pentingnya memperkuat berbagai unsur kekuatan nasional, peran efektif para anggota Majelis Syura Islam dalam menjaga dan memperkokoh solidaritas sosial serta persatuan nasional, dan keberlanjutan kehadiran bangsa yang dibangkitkan (umat-e mab'uts) secara sadar dan berdaya tangkal dalam berbagai aksi massa di lapangan.

Selain itu, ditekankan pula pentingnya perhatian serius pemerintah dan parlemen terhadap kerja sama untuk mengatasi berbagai persoalan ekonomi dan kebutuhan hidup masyarakat, serta memajukan berbagai urusan yang berkaitan dengan mitra-mitra strategis negara.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Majelis Syura Islam juga menyampaikan sejumlah laporan mengenai aktivitas para wakil rakyat sejak dimulainya Perang yang Dipaksakan Ketiga hingga saat ini, serta berbagai program parlemen yang sedang berjalan maupun yang direncanakan untuk masa mendatang guna menyelesaikan persoalan dan permasalahan negara.