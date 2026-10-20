Zionis tidak percaya pada kebijakan perang kabinet Netanyahu

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Maariv, hasil survei terbaru yang dilakukan di wilayah pendudukan yang diterbitkan kemarin menunjukkan bahwa mayoritas Zionis tidak percaya pada kabinet Netanyahu sehingga hampir setengah peserta survei ini mengatakan bahwa jika kabinet Netanyahu memutuskan untuk memicu perang sebelum pemilihan parlemen, ia akan bertindak sesuai dengan motif politik.

Berdasarkan laporan ini, hanya 33 persen dari mereka mengatakan bahwa mereka percaya pada kabinet Netanyahu dan 20 persen juga menegaskan bahwa masalah ini tergantung pada kondisi.

Hasil survei ini juga menunjukkan bahwa partai Yesh Atid yang dipimpin oleh Gadi Eisenkot, rival Netanyahu, akan mendapatkan 20 kursi. Sementara partai Likud yang dipimpin oleh Netanyahu berada di peringkat kedua dan akan mendapatkan 18 kursi.