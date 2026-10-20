Axios: Kunjungan Mendadak Pete Hegseth ke Wilayah Pendudukan Israel Berfokus pada Kemungkinan Serangan terhadap Iran

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Media Axios, mengutip sumber-sumbernya, melaporkan bahwa Menteri Perang Amerika Serikat, Pete Hegseth, melakukan kunjungan tanpa pengumuman sebelumnya ke wilayah pendudukan Israel dan bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Berdasarkan laporan tersebut, tujuan kunjungan ini adalah membahas kemungkinan dimulainya kembali operasi militer. Axios tidak memublikasikan rincian lebih lanjut mengenai isi pembicaraan tersebut.

Media itu juga melaporkan bahwa pertemuan tersebut berlangsung hanya delapan hari menjelang pelaksanaan pemilihan umum di wilayah pendudukan Israel. Hal ini semakin menambah arti penting politik dari perkembangan tersebut menjelang pemilu.

Menurut laporan Axios, sebelumnya Trump juga telah membicarakan dengan Netanyahu kemungkinan pelaksanaan operasi militer baru terhadap Iran sebelum berlangsungnya pemilihan umum di Amerika Serikat dan Israel.

Hingga kini, Pentagon maupun kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu belum memberikan rincian khusus mengenai pertemuan tersebut.