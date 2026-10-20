Pengungkapan bantuan Israel kepada Arab Saudi dalam perang melawan Yaman

Menurut laporan kantor berita ABNA, Israel Hayom melaporkan bahwa delapan hari sebelum pemilu di rezim Zionis, Menteri Perang Amerika akan bertemu secara rahasia dengan Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim ini, di wilayah pendudukan.

Dalam laporan ini disebutkan: di balik layar hubungan keamanan antara Tel Aviv, Arab Saudi dan negara-negara Arab kawasan Teluk semakin menguat. Israel memberikan dukungan informasi kepada Arab Saudi dalam perang dengan orang-orang Yaman.

Israel Hayom menambahkan: bantuan Tel Aviv kepada Arab Saudi jauh lebih besar daripada bantuan yang diberikan oleh pihak asing mana pun kecuali Amerika Serikat.

Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Haaretz melaporkan bahwa rezim Zionis melalui Amerika Serikat berusaha membujuk Arab Saudi untuk berpartisipasi dalam perang melawan Yaman.

Dalam laporan ini diklaim bahwa Mohammed bin Salman, putra mahkota Arab Saudi, tidak memperhatikan bantuan rezim Zionis melawan Yaman karena hal ini dapat merugikannya dalam opini publik Arab Saudi.