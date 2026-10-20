Menteri Israel: lebih dari setengah Gaza dan sebagian Lebanon harus diduduki

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Al-Mayadeen, Bezalel Smotrich Menteri Keuangan rezim Zionis mengklaim bahwa rezim ini harus menduduki 60 persen dari tanah Gaza dan menyatakannya sebagai bagian dari tanah yang diduduki.

Ia menambahkan: mengenai Lebanon juga demikian. Bagian-bagian dari tanah negara ini hingga garis penempatan pasukan kami harus dianeksasi ke tanah yang berada di bawah kendali kami.

Menteri rezim Zionis ini sebelumnya juga menyerukan dimulainya perang besar terhadap Tepi Barat dan mengatakan bahwa model Gaza harus diulangi di wilayah ini juga.

Ia memberitakan kelanjutan perluasan permukiman Zionis di Tepi Barat dan mengumumkan bahwa ratusan unit hunian baru akan dibangun di wilayah ini.