Pesan Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam Iran atas Prestasi Membanggakan Tim Gulat Gaya Bebas U-23 Iran

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Ayatullah Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei, Pemimpin Revolusi Islam, melalui sebuah pesan menyampaikan ucapan selamat atas keberhasilan tim gulat gaya bebas U-23 Iran meraih gelar juara dan mengharumkan nama bangsa dalam Kejuaraan Dunia di Amerika Serikat.

Ucapan selamat tersebut ditujukan kepada para pengurus, pelatih, pegulat tangguh tim, serta seluruh rakyat Iran, khususnya generasi muda yang telah mengharumkan nama tanah air.

Berikut teks lengkap pesan Pemimpin Revolusi Islam:

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Keberhasilan Tim Nasional Gulat Gaya Bebas Republik Islam Iran kategori usia di bawah 23 tahun meraih gelar juara dalam Kejuaraan Dunia telah memenuhi hati rakyat Iran yang besar dan penuh penghargaan dengan kebahagiaan serta kebanggaan.

Keberhasilan yang disertai perolehan sembilan medali dari berbagai kategori ini, sebagaimana keberhasilan tim gulat Greco-Roman U-23 yang baru-baru ini meraih gelar juara, merupakan hasil dari perencanaan, pengelolaan, serta kerja keras tanpa henti para pengurus, pelatih yang penuh pengabdian, dan para pemuda bangsa yang kuat serta berani.

Saya menyampaikan ucapan selamat kepada mereka semua, khususnya generasi muda yang telah mengharumkan nama tanah air dan seluruh rakyat Iran yang bermartabat.

Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei

19 Oktober 2026