Yahya Sari: Arab Saudi menyerang Yaman 110 kali dalam 24 jam terakhir

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip Al-Masira, Yahya Sari, juru bicara angkatan bersenjata Yaman, mengumumkan: dalam 24 jam terakhir, koalisi yang dipimpin Arab Saudi melakukan 110 serangan udara dan rudal terhadap ibu kota, Sanaa, dan beberapa provinsi lainnya.

Juru bicara angkatan bersenjata Yaman menyatakan: serangan koalisi yang dipimpin Arab Saudi menargetkan infrastruktur sipil di ibu kota (Sanaa) dan juga di provinsi Hodeidah, Taiz, Amran, Hajjah, Saada, Al-Jawf, Al-Dhale dan Marib. Serangan ini dilakukan oleh jet tempur «F-15» dan «Typhoon» yang lepas landas dari pangkalan udara «Khamis Mushait» dan «Taif»; serangan rudal juga dilakukan dari wilayah «Najran».

Sebelumnya ia telah menegaskan tentang hal ini: serangan koalisi yang dipimpin Arab Saudi menyebabkan lebih dari 30 korban (termasuk tewas dan luka-luka) yang mayoritas adalah perempuan dan anak-anak. Total serangan udara dan rudal yang dilakukan oleh koalisi yang dipimpin Riyadh sejak dimulainya eskalasi ketegangan terbaru terhadap negara kami telah mencapai 2652.