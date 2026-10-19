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Qalibaf: Kami akan menghadapi mereka yang bersekongkol dalam pembunuhan anak-anak kami

19 Oktober 2026 - 10:56
Kode berita: 1880013
Source: ABNA
Qalibaf: Kami akan menghadapi mereka yang bersekongkol dalam pembunuhan anak-anak kami

Ketua Majelis Syura Islam, dengan menerbitkan unggahan peringatan kepada pemerintah kawasan, menulis: jika fasilitas dialokasikan kepada perusahaan kecerdasan buatan yang bersekongkol dalam pembunuhan anak-anak kami, Anda akan menghadapi reaksi kami.

Menurut laporan kantor berita Abna, Mohammad Bagher Qalibaf, Ketua Majelis Syura Islam, dengan menerbitkan unggahan di salah satu media sosial, menulis: Lembaga Pengelolaan Data Teluk Persia sedang dalam perjalanan.

Ia melanjutkan, dengan menyapa pemerintah, dana investasi dan perusahaan kawasan: kami menyarankan agar tidak memberikan sumber daya apa pun kepada perusahaan kecerdasan buatan atau data yang membantu agresi militer atau terlibat dalam pembantaian anak-anak. Bukan pendanaan, bukan saham, bukan tanah, bukan energi. Siapa pun yang membantu mereka, akan menghadapi tindakan paksa kami.

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