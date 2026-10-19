Qalibaf: Kami akan menghadapi mereka yang bersekongkol dalam pembunuhan anak-anak kami

Menurut laporan kantor berita Abna, Mohammad Bagher Qalibaf, Ketua Majelis Syura Islam, dengan menerbitkan unggahan di salah satu media sosial, menulis: Lembaga Pengelolaan Data Teluk Persia sedang dalam perjalanan.

Ia melanjutkan, dengan menyapa pemerintah, dana investasi dan perusahaan kawasan: kami menyarankan agar tidak memberikan sumber daya apa pun kepada perusahaan kecerdasan buatan atau data yang membantu agresi militer atau terlibat dalam pembantaian anak-anak. Bukan pendanaan, bukan saham, bukan tanah, bukan energi. Siapa pun yang membantu mereka, akan menghadapi tindakan paksa kami.