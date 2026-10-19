Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip jaringan CNN, Chris Wright, Menteri Energi Amerika, yang pada ambang pemilihan tengah periode Kongres negaranya menganggap kekalahan rekan-rekan Partai Republiknya pasti, berusaha membenarkan sebagian kegagalan pemerintah negaranya dengan cara ini: Trump tidak membatalkan sanksi «Lindsey Graham»; ia hanya menangguhkan pelaksanaannya untuk sementara.

Menteri Energi Amerika dalam hal ini mengatakan: Apakah Anda tidak punya masalah dengan harga bensin di atas 5 dolar per galon? Saya senang harga sedang turun. Jika Rusia dapat memasok dan mengekspor lebih banyak solar ke pasar, ini akan bermanfaat bagi konsumen Amerika. Ini akan bermanfaat bagi dunia!

Chris Wright dalam menjawab pertanyaan «mengapa kesepakatan ini (penangguhan sebagian sanksi anti-Rusia) dibuat sebelum Rusia setuju mengurangi intensitas perang terhadap Ukraina atau sebenarnya mengakhirinya?» mengklaim: apa yang Trump ingin lakukan adalah menemukan pendekatan berbeda yang mengarah pada perdamaian. Ia selalu mencari inovasi. Pada kenyataannya, ini dianggap sebagai langkah yang sepenuhnya inovatif!