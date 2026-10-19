Pernyataan bermusuhan Dewan Kerja Sama Teluk Persia terhadap Iran dan Yaman

Menurut laporan kantor berita Abna, dewan menteri Dewan Kerja Sama Teluk Persia dalam pernyataan akhir pertemuan keseratus delapan di Manama, mengutuk serangan balasan tentara Yaman terhadap posisi Arab Saudi.

Dalam pernyataan ini, Dewan Kerja Sama Teluk Persia mengklaim bahwa serangan tersebut menargetkan bandara sipil dan fasilitas vital Arab Saudi dan menyebabkan korban sipil.

Dewan ini juga, dengan mengumumkan dukungannya kepada Riyadh, menegaskan apa yang disebutnya sebagai hak membela diri.

Dewan Kerja Sama Teluk Persia selanjutnya menuntut pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan tentang Yaman, intensifikasi pembatasan senjata terhadap Ansarullah dan penghentian dukungan yang menurut klaim dewan ini memungkinkan kelompok tersebut mendapatkan rudal dan drone.

Juga dalam pernyataan ini, permintaan agar Ansarullah dimasukkan dalam daftar kelompok teroris diajukan.

Dalam bagian lain pernyataan ini, klaim terhadap Republik Islam Iran diajukan dan serangan rudal dan drone yang dinisbatkan kepada Iran terhadap negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk Persia dan Yordania dikutuk.

Dewan ini tanpa menyebut serangan yang dilakukan dari pangkalan Amerika di kawasan terhadap Iran, menganggap Teheran bertanggung jawab atas serangan ini dan menuntut penghentian segera dan kompensasi atas kerugian yang diklaim.

Menteri luar negeri negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk Persia juga menuntut kembalinya ke jalur dialog dan diplomasi untuk melewati krisis saat ini antara Amerika dan Iran.