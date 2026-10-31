Bagian Keempat: Sampaikan Kekuatan, Bukan Kelemahan!

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Pada bagian pertama tulisan ini telah dibahas pesan-pesan Pemimpin Revolusi Islam yang Syahid selama satu tahun sebelum kesyahidannya. Pada bagian kedua, dibahas nasihat beliau kepada rakyat yang telah bangkit, sedangkan bagian ketiga mengulas nasihat beliau kepada para pejabat negara.

Pada bagian ini, pesan-pesan Pemimpin Revolusi yang Syahid kepada para pimpinan lembaga negara dikaji berdasarkan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing lembaga. Meskipun tidak memungkinkan untuk membahas seluruh nasihat tersebut dalam tulisan ini, pembahasan akan berupaya menguraikan nasihat-nasihat terpenting kepada masing-masing dari tiga cabang kekuasaan negara, dengan memperhatikan nasihat yang berulang kali disampaikan oleh Pemimpin Revolusi Islam yang Syahid.

Pertemuan terakhir Presiden dan para anggota kabinet dengan beliau berlangsung pada 7 September 2025. Dalam pertemuan tersebut, selain memberikan apresiasi terhadap upaya Presiden dan pemerintah, beliau menyampaikan sedikitnya empat nasihat kepada pemerintah. Nasihat-nasihat yang kemudian terbukti oleh sejarah sebagai pesan yang memiliki makna sebuah wasiat.

Nasihat penting beliau adalah memanfaatkan dengan sebaik-baiknya masa pengabdian dalam jabatan untuk memperoleh keridaan Ilahi: “Hargailah kesempatan untuk melayani rakyat. Kesempatan ini, pertama, tidak diberikan kepada semua orang. Kedua, kesempatan ini tidak diberikan untuk selamanya.

Saya dan kalian selama beberapa tahun memikul suatu tanggung jawab, memiliki suatu pekerjaan, dan berada dalam suatu medan pengabdian. Dalam medan ini, kita dapat bergerak, bekerja, melayani rakyat, dan selama masa tersebut kita dapat memperoleh keridaan Allah. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan ini. Manfaatkanlah setiap jam dari masa pengabdian kita.

Jika nasihat ini dijalankan dan benar-benar diwujudkan, serta kita tidak terjebak dalam pekerjaan yang tumpang tindih, pengangguran, kurangnya kesungguhan dalam bekerja, ataupun kesibukan dengan persoalan-persoalan lain, menurut saya, sebagaimana telah dikatakan, berbagai persoalan akan dapat diselesaikan, bahkan dalam jangka pendek atau menengah.”

Pentingnya persoalan produksi menjadi nasihat kedua yang disampaikan Pemimpin Revolusi yang Syahid dalam pertemuan tersebut: “Persoalan produksi harus diperhatikan secara serius. Ini adalah nasihat pertama saya.”

Adapun nasihat kedua beliau adalah: “Nasihat kedua saya adalah memastikan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok secara tepat waktu. Kita harus menyediakan barang-barang kebutuhan pokok pada waktunya, dan jumlah persediaan barang dibandingkan dengan tingkat kebutuhan harus selalu diperhatikan.”

Nasihat berikutnya yang disampaikan beliau dalam pertemuan itu adalah mencegah pemborosan dalam seluruh bentuknya:“Saya juga ingin menyampaikan satu nasihat mengenai pemborosan. Kita benar-benar melakukan pemborosan!

Kepada kami dikatakan bahwa pihak yang paling banyak melakukan pemborosan justru adalah kalian sendiri. Pemerintahlah yang paling banyak melakukan pemborosan. Pemborosan-pemborosan seperti ini harus dihentikan. Bagaimanapun, ketika pemasukan sedikit, pengeluaran juga harus dikurangi.”

Hal yang paling menonjol dalam pertemuan terakhir tersebut adalah bahwa beliau menyampaikan satu nasihat sebanyak dua kali, yang menunjukkan pentingnya persoalan tersebut. Pada awal pembicaraannya, Pemimpin Revolusi yang Syahid menyatakan:

“Saya ingin menyampaikan persoalan ini terlebih dahulu sejak awal. Persoalan tersebut adalah bahwa para pejabat negara yang berbicara kepada rakyat hendaknya menjadi penyampai kekuatan, keunggulan, dan kemampuan yang dimiliki negara. Janganlah menjadi penyampai kelemahan. Ya, kita memiliki kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan. Negara mana yang tidak memilikinya?

Namun, kita juga memiliki kekuatan dan kemampuan. Banyak pekerjaan telah dilakukan dan berbagai upaya telah dilaksanakan. Hal-hal inilah yang harus kita sampaikan dan ceritakan kepada rakyat.

Media cetak memiliki tanggung jawab dalam persoalan ini. Lembaga penyiaran radio dan televisi juga memiliki tanggung jawab. Namun, yang paling bertanggung jawab adalah para pejabat pemerintah sendiri.

Ketika mereka berdiri di hadapan rakyat, di belakang mikrofon, janganlah mereka menjadi penyampai kelemahan, ketidakmampuan, keputusasaan, dan hal-hal semacam itu.” Beliau sekali lagi menekankan persoalan yang sama pada menit-menit terakhir pertemuan tersebut:

“Di sini saya juga telah menuliskan satu pesan yang ditujukan kepada mereka yang berkecimpung dalam dunia lisan dan tulisan. Pesan itu adalah hal yang sama.

Mereka yang menulis di surat kabar, menulis artikel, menyampaikan pandangan melalui radio dan televisi, ataupun menyampaikan pandangan di ruang siber, hendaknya berusaha untuk tidak berbicara dengan cara yang merugikan negara mereka sendiri. Janganlah menjadi penyampai kelemahan negara mereka.

Sampaikanlah kepada rakyat titik-titik kekuatan; kekuatan yang benar-benar ada, potensi-potensi yang benar-benar dimiliki. Sampaikanlah semua itu kepada rakyat.”

Tampaknya, pengulangan sebuah nasihat sebanyak dua kali dalam satu pertemuan menunjukkan bahwa persoalan tersebut memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pandangan Pemimpin Revolusi yang Syahid. Pengulangan semacam ini, kecuali dalam beberapa kesempatan yang sangat terbatas, hampir tidak pernah ditemukan dalam pidato-pidato beliau.

Pada bagian-bagian berikutnya dari tulisan ini akan dibahas berbagai nasihat lainnya yang disampaikan Pemimpin Revolusi Islam yang Syahid kepada para pejabat pemerintahan dan berbagai organisasi masyarakat selama satu tahun terakhir kehidupan beliau yang mulia.