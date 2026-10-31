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Menteri Pertahanan Afrika Selatan Berziarah ke Makam Suci Imam Husain As

31 Oktober 2026 - 20:59
Kode berita: 1884957
Menteri Pertahanan Afrika Selatan Berziarah ke Makam Suci Imam Husain As

Menteri Pertahanan Afrika Selatan bersama rombongannya mengunjungi pelataran Makam Suci Imam Husain As dan meninjau sejumlah peninggalan penting, serta berbagai bagian dan tempat keagamaan di kompleks makam suci tersebut.

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Matsie Angelina Motshekga, Menteri Pertahanan Afrika Selatan, bersama rombongannya mengunjungi Makam Suci Imam Husain As untuk melaksanakan ziarah.

Berdasarkan keterangan Departemen Hubungan Internasional Makam Suci Imam Husain As, Menteri Pertahanan Afrika Selatan beserta rombongannya mengunjungi pelataran makam suci tersebut dan meninjau sejumlah peninggalan penting, serta berbagai bagian dan tempat keagamaan yang terdapat di kompleks Makam Suci Imam Husain As.

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