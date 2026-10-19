Usulan Al-Azhar Mesir untuk segera membentuk komite mediasi di kawasan

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip Al-Mayadeen, Ahmad al-Tayyib, Syekh Al-Azhar Mesir, kemarin menyerukan kepada saudara-saudara di negara-negara Arab dan Islam untuk memperhatikan semangat persaudaraan dan hubungan keagamaan serta darah, serta menempuh jalan kebijaksanaan dan bahasa dialog.

Ia menekankan perlunya penghentian segera semua tindakan suka perang yang menargetkan nyawa orang-orang tak berdosa.

Al-Tayyib menegaskan bahwa ia mengusulkan pembentukan segera komite mediasi dengan kehadiran para bijak umat Islam untuk mengakhiri perselisihan di antara umat dan memperkuat kekuatan dan kedaulatan negara-negara Arab.

Ia menekankan kesiapannya untuk mendukung komite ini dan mengatakan bahwa ia yakin semua pihak memiliki kebijaksanaan yang diperlukan dan dapat mengesampingkan perselisihan dan mengakhiri konflik di kawasan.

Permintaan Al-Azhar ini muncul bersamaan dengan gerakan Mesir untuk mengirim pasukan ke Arab Saudi dengan tujuan menghadapi operasi angkatan bersenjata Yaman.