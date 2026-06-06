Jepang; Kekhawatiran atas Islamofobia seiring dengan peningkatan dua kali lipat populasi Muslim

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Berdasarkan laporan pada hari Selasa oleh situs berita Bangkok Post Thailand, statistik dan berita yang diterbitkan di Jepang menunjukkan bahwa seiring dengan peningkatan populasi Muslim di negara tersebut, gelombang perlakuan buruk, informasi yang salah, dan ujaran kebencian terhadap mereka juga telah menyebar. Diskriminasi terhadap warga asing di Jepang, yang sebelumnya menargetkan warga Korea dan Kurdi, kini semakin menargetkan Muslim, menurut laporan tersebut.

Hirofumi Tanada, seorang profesor pensiunan di Universitas Waseda di Jepang yang mempelajari Islam di negara tersebut, memperkirakan bahwa jumlah Muslim di Jepang akan mencapai sekitar 420.000 pada akhir tahun 2024, naik dari sekitar 230.000 pada tahun 2019. Ia mengatakan bahwa saat ini terdapat lebih dari 160 masjid di seluruh Jepang. Populasi ini mencakup Muslim imigran dan warga Jepang yang memeluk Islam.

Sementara itu, media sosial Jepang telah menjadi platform untuk menyebarkan rumor dan pernyataan yang bermusuhan terhadap Muslim. Tahun lalu, di kota Osaka di bagian barat, tersebar rumor bahwa azan dari sebuah masjid diputar dengan volume sangat tinggi pada dini hari. Selain itu, di kota Fujisawa di Prefektur Kanagawa dekat Tokyo, pembangunan sebuah masjid telah disambut dengan protes dan pelecehan.

Sebagai contoh lain, pada bulan Februari tahun ini, serangkaian kebakaran mencurigakan terjadi di sebuah masjid dan sebuah showroom mobil milik warga negara Pakistan di kota Ebetsu di pulau Hokkaido bagian utara. Pada saat yang sama, beberapa pejabat masjid mengatakan telah terjadi peningkatan mendadak dalam panggilan telepon dan pesan yang bersifat menghina. Ali—nama samaran seorang pejabat masjid di sebuah kota di wilayah Kanto utara—mengatakan bahwa ia telah menerima antara lima hingga sepuluh panggilan dan email setiap hari sejak tahun lalu dengan tema-tema seperti “kembali ke negaramu” dan “Jepang tidak membutuhkan masjid.”

Pejabat masjid tersebut menekankan bahwa masjidnya didirikan sekitar 30 tahun yang lalu dan bahwa meskipun ada perselisihan dengan masyarakat setempat mengenai masalah seperti parkir di jalan, ketegangan ini telah berkurang dengan kerja sama dari pemerintah daerah dan polisi. Ia mengatakan bahwa masjid selalu berusaha menjadi jembatan antara imigran dan masyarakat setempat, dan bahkan telah mengajari pendatang baru tentang kehidupan sehari-hari di Jepang, termasuk pengumpulan sampah dan sistem pensiun. Namun, katanya, gelombang intoleransi baru terhadap Muslim tiba-tiba meningkat dalam setahun terakhir.

Sementara itu, beberapa anggota komunitas Muslim Jepang telah menyatakan keprihatinan bahwa suasana berubah menjadi kekerasan. Seorang mahasiswa Pakistan mengatakan bahwa orang-orang yang bahkan tidak saling mengenal mulai membuat keributan di media sosial, sementara teman-teman dekatnya di Jepang dapat dimengerti menerima keyakinan agamanya. Di sisi lain, Michito Ohashi, seorang peneliti tamu di Institut untuk Koeksistensi Multikultural di Universitas Prefektur Aichi, mengatakan bahwa isu-isu lokal dengan cepat menyebar di media sosial, sehingga memudahkan penyebaran kecemasan dan pesimisme. Ia juga menekankan bahwa hukum dan peraturan tentang pembatasan ujaran kebencian, meskipun tidak sepenuhnya tidak efektif, masih belum cukup ampuh sebagai pencegah dan bahwa masyarakat setempat perlu menghadapi umat Muslim bukan hanya berdasarkan identitas agama mereka, tetapi sebagai manusia dan individu yang sebenarnya.

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