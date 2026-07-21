Rohaniwan Syiah Bahrain: Kekuasaan yang Berkuasa Menargetkan Identitas Keagamaan Syiah

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Hujjatul Islam wal Muslimin Adel al-Sha’la, rohaniwan Syiah Bahrain, dalam pernyataannya menjelaskan berbagai dimensi luas pelanggaran hak-hak warga Syiah di Bahrain.

Al-Sha’la menegaskan: “Apa yang saat ini kita saksikan di Bahrain sebagai pelanggaran berulang terhadap hak-hak warga Syiah tidak lagi terbatas pada pembatasan politik atau keamanan, tetapi telah berubah menjadi pelanggaran langsung terhadap kesucian agama dan kemanusiaan.”

Ia meyakini bahwa kekuasaan yang berkuasa sedang menjalankan kebijakan yang menargetkan identitas para pengikut Ahlulbait a.s., kesucian-kesucian mereka, serta lembaga-lembaga keagamaan mereka, di tengah meningkatnya tindakan-tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap kelompok penduduk terbesar di negara itu, yaitu kaum Syiah.

Syekh al-Sha’la, dengan menunjukkan berbagai tanda dari pendekatan ini, menyebut penguasaan terhadap lembaga peradilan dan pembatasan yang sangat ketat terhadap ruang peradilan Ja’fari sebagai salah satu bentuk paling utama. Sementara itu, penanganan perkara-perkara lain diserahkan kepada sistem peradilan yang menurutnya “tidak memiliki kesesuaian dengan Islam maupun hukum.”

Rohaniwan Bahrain itu menambahkan: “Di antara bentuk paling nyata dari penargetan ini adalah pemberlakuan kekuasaan atas wakaf para pengikut Ahlulbait a.s. serta pengambilalihan ilegal terhadap harta dan properti mereka. Selain itu, puluhan masjid, yang sebagian di antaranya dibangun sebelum masuknya keluarga penguasa ke Bahrain, telah diratakan dengan tanah. Pada saat yang sama, ketika kaum Syiah dilarang membangun masjid di wilayah mereka sendiri, izin pembangunan masjid bagi kelompok lain justru diberikan di tengah kawasan berpenduduk Syiah. Hal ini menunjukkan adanya kebijakan sektarian yang terorganisasi dan penuh kebencian.”

Syekh al-Sha’la menegaskan: “Kekuasaan yang berkuasa telah melampaui penargetan terhadap lembaga-lembaga keagamaan. Dengan menangkap puluhan ulama, termasuk para fakih yang merupakan tokoh-tokoh terkemuka kelompok ini, mereka telah menargetkan simbol-simbol keagamaan kaum Syiah.”

Ia menekankan: “Kekuasaan yang berkuasa sama sekali tidak memberikan nilai apa pun kepada kelompok penduduk terbesar di negeri ini. Di satu sisi, kepala pemerintahan dianggap sebagai ‘sosok yang kebal dan tidak boleh disentuh’, tetapi di sisi lain, para ulama besar Syiah diperlakukan dengan penghinaan, penangkapan, dan perendahan martabat.”

Syekh al-Sha’la menambahkan: “Informasi yang tersebar mengenai penyiksaan, penghinaan, dan perlakuan buruk terhadap ulama Syiah yang ditahan, serta tuduhan kepada mereka berupa ‘kebohongan dan fitnah’, merupakan bukti lain atas besarnya pelanggaran yang dilakukan terhadap mereka.”

Ia kemudian mengajukan pertanyaan: jika keadaan para tokoh besar dan ulama kelompok ini saja seperti itu, bagaimana nasib warga biasa dan lemah yang ditangkap, dipukuli, dihina, dan disiksa hingga hampir mati?

Ia menegaskan bahwa kehormatan manusia dalam Islam mencakup jiwa, harta, nama baik, martabat, dan privasinya. Namun, kehormatan-kehormatan ini saat ini secara terorganisasi menjadi sasaran pelanggaran, baik melalui penyerbuan ke rumah-rumah, intimidasi terhadap keluarga, pembatasan syiar-syiar keagamaan, maupun penargetan terhadap para ulama dan tahanan.

Di akhir pernyataannya, Syekh al-Sha’la menegaskan bahwa tindakan kekuasaan yang berkuasa membuktikan bahwa “hukum yang berlaku adalah hukum rimba”; sebuah kondisi ketika warga negara telah dianggap bersalah sebelum terbukti tidak bersalah, bukan dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya terbukti. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip paling dasar dalam hukum dan syariat.

Ia menyerukan penghentian kebijakan-kebijakan tersebut, penghormatan terhadap martabat warga negara, serta penjagaan terhadap kesucian agama dan kemanusiaan.