Angkatan Bersenjata Yaman Mengumumkan Blokade Laut terhadap Arab Saudi

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Angkatan Bersenjata Yaman mengeluarkan pernyataan yang mengumumkan pemberlakuan larangan pelayaran bagi Arab Saudi. Mereka menegaskan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan persamaan “blokade dibalas dengan blokade” dan telah mulai diberlakukan sejak pernyataan tersebut dipublikasikan.

Pernyataan Angkatan Bersenjata Yaman menekankan bahwa langkah ini diambil sebagai respons terhadap apa yang disebut sebagai “blokade” terhadap Yaman. Pernyataan itu juga menegaskan hak Yaman untuk melakukan pembalasan setimpal dan meningkatkan langkah-langkah balasan.

Dalam pernyataan tersebut juga ditegaskan kesiapan penuh angkatan bersenjata untuk menghadapi semua opsi. Mereka memperingatkan bahwa setiap langkah eskalatif dari pihak Arab Saudi akan dihadapi dengan respons yang tegas dan menyeluruh.

Pada bagian akhir pernyataan, rakyat Yaman diminta untuk terus melanjutkan mobilisasi umum, menjaga kesiapan menghadapi berbagai skenario, dan mengirim pasukan sukarelawan ke garis-garis depan. Angkatan Bersenjata Yaman juga menyampaikan penghargaan atas kehadiran luas rakyat dalam pawai “Peringatan dan Mobilisasi”, serta menegaskan kelanjutan upaya untuk mengakhiri blokade dan merebut kembali hak-hak Yaman, apa pun konsekuensinya.