Penjinakan Sebuah Rudal Jelajah Musuh di Neyriz

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — dari Fars, Morad Hedayat, Bupati Neyriz, menyatakan: Sebuah rudal jelajah milik musuh Amerika yang ditembakkan beberapa hari lalu jatuh di wilayah Qatruyeh, Kabupaten Neyriz.

Ia menambahkan: Segera setelah rudal itu jatuh, satuan-satuan militer hadir di kawasan tersebut. Operasi pengamanan dan penjinakan rudal ini berhasil diselesaikan oleh pasukan keamanan pada kemarin, 28 Tir.

Terkait lokasi jatuhnya rudal tersebut, Bupati Neyriz menjelaskan: Rudal itu jatuh di lahan pertanian dan, syukurlah, tidak berada di dekat kawasan permukiman, pusat industri, ataupun titik-titik militer.

Di akhir pernyataannya, ia menegaskan: Dalam operasi ini tidak terjadi ledakan apa pun, dan rudal tersebut telah sepenuhnya diamankan serta dijinakkan.