Menurut laporan kantor berita Abna, Donald Trump, Presiden Amerika, hari ini Minggu dalam percakapan telepon singkat dengan situs «Axios» mengenai dukungannya kepada Netanyahu pada pemilihan Knesset mendatang, mengklaim: saya selalu berniat melakukan ini; saya hanya tidak ingin melakukannya terlalu cepat.

Trump menambahkan bahwa ia mendukung Netanyahu karena mereka memiliki «hubungan yang baik» satu sama lain dan jika Netanyahu terpilih kembali, kerja sama yang baik ini «akan berlanjut».

Trump kemudian mengklaim: penting bagi Israel untuk memiliki seseorang yang bisa diandalkan.

Menjawab pertanyaan apakah ia bisa bekerja dengan pejabat lain di Israel, ia mengatakan: mungkin bisa, mungkin tidak. Mengapa saya harus mengambil risiko?

Ini sementara Presiden Amerika sebelumnya dengan menerbitkan pesan di jaringan sosialnya yang disebut Truth Social, dengan mendukung seorang pembunuh anak profesional, telah mengumumkan: saya mengumumkan dukungan penuh dan tanpa syarat saya kepada Netanyahu dalam upayanya yang akan datang untuk terpilih kembali sebagai perdana menteri (rezim) Israel! Jika Israel memilih seseorang selain Netanyahu, ia telah memilih pemimpin yang salah!