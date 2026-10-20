Menurut laporan kantor berita ABNA, saluran "NBC 6" melaporkan bahwa seorang hakim di Florida selatan yang terletak di Amerika mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap "Raúl Castro" mantan presiden Kuba dengan dalih palsu terlibat dalam penembakan 2 pesawat pada tahun 1996.

Surat perintah ini ditandatangani oleh "Ariana Fajardo Orshan", hakim utama pengadilan distrik yudisial kesebelas Florida.

"James Uthmeier", jaksa agung Florida, pagi ini Senin dalam konferensi pers di Universitas Internasional Florida mengklaim bahwa Castro dituduh "bersekongkol untuk melakukan pembunuhan berencana tingkat pertama".

Dalam dakwaan ini, Castro dan 5 orang lainnya termasuk Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Cimanca Cárdenas dan Luis Raúl González-Pardo Rodríguez menghadapi berbagai tuduhan palsu: 4 dakwaan pembunuhan, 2 dakwaan penghancuran pesawat, dan persekongkolan untuk membunuh warga negara Amerika Serikat!

Perlu dicatat bahwa Amerika selama bertahun-tahun dengan campur tangan dalam urusan dalam negeri Kuba dan memberlakukan sanksi terhadap Havana berusaha memaksa rakyat negara ini untuk mengikuti kebijakan kolonialisnya.