Trump: Iran tidak boleh mendapatkan senjata nuklir!

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Al-Jazeera, Donald Trump presiden Amerika menjelang pemilihan tengah masa Kongres negara ini sekali lagi dalam pidato propaganda berjanji: Perang di Iran akan segera berakhir dan akibatnya, harga bensin akan turun!

Presiden Amerika tanpa menyebut sifat damai program nuklir Teheran mengklaim: Tidak boleh dibiarkan Iran mendapatkan senjata nuklir; dan perang ini, dengan cara apa pun yang mungkin, akan berakhir.

Donald Trump yang berusaha membersihkan dirinya dari daftar kejahatan yang dilakukannya, dengan klaim menggelikan menyatakan: Saya tidak memulai perang dengan Iran; Iran selama bertahun-tahun memiliki perilaku agresif dan menyebabkan kematian banyak orang Amerika.

Trump mengklaim: Kami menginginkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah dan dalam kondisi apa pun mendapatkan senjata nuklir!

Amerika dan rezim Zionis pada 9 Esfand 1404 memulai agresi terhadap Iran. Teheran juga dalam respons melakukan serangan. Kedua pihak pada pertengahan Khordad mencapai kesepahaman untuk menghentikan bentrokan, tetapi setelah beberapa waktu dengan pelanggaran komitmen dari pihak Amerika serangan timbal balik dilanjutkan kembali. Meskipun bentrokan langsung berhenti, konflik masih berlanjut tanpa kesepakatan akhir dan Washington menurut anggapannya sendiri mengejar tekanan ekonomi terhadap Teheran.