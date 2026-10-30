Kemenangan Iran menjadi prasyarat kemunduran Zionisme dan kehancuran kekaisaran Amerika

Kantor berita ABNA: Mohammad Al-Hindi, wakil sekretaris jenderal gerakan Jihad Islam Palestina, dalam catatan eksklusif untuk «Al-Mayadeen», dengan menyatakan bahwa «ideologi Zionis menguasai Gedung Putih dan telah menjadi bahaya terbesar bagi umat manusia», menekankan bahwa Amerika dan Israel menyerang Iran untuk kembali berkuasa di Iran sebuah rezim boneka seperti syah yang digulingkan agar melayani kepentingan Israel dan Barat, tetapi hingga kini telah gagal.

Al-Hindi menilai kekalahan dua perang sebelumnya terhadap Iran sebagai bukti kekompakan para pejabat dan sistem Iran, dan kebijakan pencekikan ekonomi Amerika setelah kegagalan dalam perang militer sebagai bukti kesadaran, persatuan dan komitmen rakyat Iran terhadap revolusi mereka, dan menekankan bahwa ambisi yang diumumkan Trump tidak terbatas pada Iran dan Teluk Persia. Ia menilai serangan Amerika dan Israel terhadap Iran sebagai setara dengan mengundang Iran untuk memiliki senjata atom dan menekankan bahwa model Trump dan Netanyahu saat ini di dunia harus gagal.

Pejabat Jihad Islam Palestina ini, dengan menyatakan bahwa kebijakan biadab kapitalisme terhadap Iran telah goyah, menekankan bahwa kekalahan perang Amerika dan rezim Zionis terhadap Iran akan menjadi awal pembebasan Barat dari lobi Zionis, kematian Zionisme [Israel] dan (awal) kemunduran kekaisaran Amerika.