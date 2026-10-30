Keputusasaan Amerika: permintaan kepada G20 untuk melindungi jalur pelayaran

Menurut laporan kantor berita ABNA, «Marco Rubio» menteri luar negeri Amerika menulis di X: Dalam pertemuan hari ini para menteri luar negeri G20, saya dengan jelas menekankan bahwa keamanan maritim dan keamanan pangan adalah fondasi keamanan ekonomi.

Dalam kondisi di mana agresi Washington terhadap wilayah Iran telah menjadi penyebab ketidakamanan Selat Hormuz dan gangguan dalam rantai pasokan pangan dan energi dunia, menteri luar negeri Amerika menambahkan: Amerika Serikat dalam kerangka agenda «Amerika Pertama» mendorong mitranya untuk melindungi jalur pelayaran, memperkuat keamanan pangan dan mengurangi konsekuensi ekonomi dari krisis geopolitik.

Pertemuan para menteri luar negeri G20 akan berlangsung pada 30 dan 31 Oktober 2026 (8 dan 9 Aban 1405) dengan tuan rumah Amerika di kota Atlanta, negara bagian Georgia. Kepemimpinan pertemuan ini dipegang oleh menteri luar negeri Amerika dan topik-topik seperti tantangan ekonomi global, keamanan energi dan pangan, perlindungan jalur pelayaran, penguatan rantai pasokan dan konsekuensi ekonomi dari krisis geopolitik berada dalam agendanya.

Pertemuan ini berlangsung dalam kondisi di mana perbedaan pendapat anggota G20 tentang perang Ukraina, perkembangan Asia Barat dan hubungan dengan Rusia telah menaungi kerja sama internasional.

G20 adalah forum internasional untuk dialog dan koordinasi tentang masalah-masalah penting ekonomi dunia yang di dalamnya 19 negara bersama Uni Eropa dan Uni Afrika menjadi anggota. Pertemuan para pemimpin kelompok ini juga dijadwalkan pada 14 dan 15 Desember 2026 (23 dan 24 Azar 1405) di Miami, Amerika.