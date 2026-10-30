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Kanselir Jerman: perang terhadap Iran telah memberikan pengaruh besar pada Eropa

30 Oktober 2026 - 21:41
Kode berita: 1884486
Source: ABNA
Kanselir Jerman: perang terhadap Iran telah memberikan pengaruh besar pada Eropa

Kanselir Jerman dalam pidatonya mengumumkan: Kami berupaya agar perang terhadap Iran secepat mungkin berakhir; perang ini telah memberikan pengaruh besar pada Eropa.

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip saluran Al-Mayadeen, «Friedrich Merz» Kanselir Jerman hari ini Jumat dalam pidatonya tanpa mengutuk penyerang Amerika dan Zionis mengklaim: Kami berupaya agar perang yang di dalamnya Iran terlibat secepat mungkin berakhir.

Kanselir Jerman yang negaranya seperti negara-negara Barat lainnya telah menderita kerugian besar akibat tidak amannya Selat Hormuz yang strategis setelah agresi ilegal Amerika dan rezim Zionis terhadap wilayah Iran, mengakui: Perang yang di dalamnya Iran terlibat telah memberikan pengaruh luas pada Eropa.

«Friedrich Merz» kemudian menambahkan: Kebenaran yang tidak dapat disangkal adalah bahwa Amerika Serikat sedang mengubah kebijakan luar negerinya dan kita juga harus melakukan hal yang sama.

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