Kanselir Jerman: perang terhadap Iran telah memberikan pengaruh besar pada Eropa

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip saluran Al-Mayadeen, «Friedrich Merz» Kanselir Jerman hari ini Jumat dalam pidatonya tanpa mengutuk penyerang Amerika dan Zionis mengklaim: Kami berupaya agar perang yang di dalamnya Iran terlibat secepat mungkin berakhir.

Kanselir Jerman yang negaranya seperti negara-negara Barat lainnya telah menderita kerugian besar akibat tidak amannya Selat Hormuz yang strategis setelah agresi ilegal Amerika dan rezim Zionis terhadap wilayah Iran, mengakui: Perang yang di dalamnya Iran terlibat telah memberikan pengaruh luas pada Eropa.

«Friedrich Merz» kemudian menambahkan: Kebenaran yang tidak dapat disangkal adalah bahwa Amerika Serikat sedang mengubah kebijakan luar negerinya dan kita juga harus melakukan hal yang sama.