Taeb: Amerika telah menerima kekalahan dalam perang militer

Menurut laporan kantor berita Abna, Hojjat al-Islam Taeb dalam pertemuan penjelasan para aktivis dan pembicara pertemuan malam rakyat, dengan menyebutkan penilaian Amerika dan rezim Zionis terhadap kemampuan resistensi Iran, menyatakan: musuh mengira resistensi bangsa Iran telah menurun dan dapat memaksa negara itu menyerah dengan perang tiga hari atau paling lama enam minggu; namun penilaian ini ternyata salah.

Ia menambahkan: pihak lawan telah memprediksi bahwa setelah enam minggu berlalu, cadangan amunisi dan rudal Iran akan berkurang, tekanan ekonomi akan meningkat dan ketidakamanan dalam negeri akan terbentuk sehingga Iran pada tahap berikutnya masuk ke perundingan dari posisi lemah dan menyerah pada tuntutan musuh; namun demikian, bangsa Iran dan angkatan bersenjata bertahan menghadapi tekanan dan Amerika menyadari kesalahan perhitungan mereka.

Kepala Organisasi Basij Mustadh'afin dengan menyatakan bahwa strategi Amerika dan rezim Zionis telah berubah dari perang langsung ke instrumen tidak langsung, mengatakan: musuh setelah kegagalan dalam mewujudkan tujuan mereka, beralih menggunakan kekuatan proksi, pakta regional dan internasional, tekanan ekonomi dan menciptakan ketidakamanan untuk sekali lagi menekan Republik Islam Iran.

Ia melanjutkan: persaingan hari ini adalah persaingan ketahanan antara Iran, Amerika, rezim Zionis dan negara-negara lain. Musuh dengan sanksi dan tekanan ekonomi berupaya melemahkan kekuatan negara, namun Selat Hormuz dalam persamaan ini telah menjadi faktor efektif dalam mengatur keseimbangan kekuatan dan mempengaruhi ketahanan ekonomi.

Dengan menyebutkan kemungkinan terjadinya konflik kembali, ia menyatakan: salah satu faktor yang mempersulit perhitungan Amerika adalah tidak dapat diprediksinya cara respons Iran; karena pihak lawan tidak mengetahui di titik mana, dengan alat apa dan pada waktu kapan respons kemungkinan Iran akan dilakukan.