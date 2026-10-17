Arab Saudi Eksekusi Lima Pemuda Syiah di Wilayah Timur

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi pada Sabtu mengumumkan bahwa pihaknya telah melaksanakan hukuman mati terhadap lima warga negara Saudi atas tuduhan kejahatan terkait terorisme, termasuk keanggotaan dalam organisasi teroris, penembakan terhadap aparat keamanan, serta pendanaan operasi terorisme.

Muhammad Munir al-Zahir, Ali Abd Rabb al-Sheikh, Ridha Muhammad Abu Abdullah, Ali Hassan al-Rabah, dan Hassan Zaki al-Faraj merupakan lima pemuda Syiah yang telah dieksekusi. Nama-nama mereka diumumkan oleh sejumlah sumber di Arab Saudi.

Otoritas Saudi mengklaim bahwa vonis tersebut telah dijatuhkan dan disahkan setelah melalui seluruh tahapan proses peradilan. Namun, belum ada informasi independen yang dipublikasikan mengenai rincian proses persidangan kelima orang yang dieksekusi tersebut.