Bentrokan dan Masuknya Demonstran ke Balai Kota Marseille; Kekerasan dalam Aksi Protes di Prancis Terus Berlanjut

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Gelombang demonstrasi besar-besaran di Prancis yang menentang kenaikan biaya hidup dan penurunan kualitas pelayanan publik terus berlangsung pada Sabtu, 17 Oktober, disertai bentrokan antara demonstran dan aparat kepolisian di sejumlah kota.

Di Marseille, sekelompok demonstran berhasil melewati pintu masuk gedung balai kota dan memasuki bangunan tersebut. Namun, aparat kepolisian kemudian mengeluarkan mereka dari gedung.

Pada saat yang sama, bentrokan, kebakaran, dan perusakan fasilitas umum juga dilaporkan terjadi di Paris dan beberapa kota lainnya.

Kantor berita Associated Press melaporkan bahwa para demonstran di Marseille menyerbu pintu masuk balai kota dengan menggunakan penghalang keamanan. Sebagian dari mereka sempat memasuki gedung tersebut untuk beberapa waktu.

Sementara itu, di Paris, polisi menggunakan gas air mata dan kendaraan penyemprot air untuk membubarkan para demonstran.

Menurut laporan Reuters, hingga Sabtu siang sekitar 140 aksi demonstrasi dengan jumlah peserta mencapai 32.800 orang telah tercatat di berbagai wilayah di luar Paris.

Berbagai laporan juga menunjukkan bahwa sedikitnya 166 orang telah ditangkap di seluruh negeri.

Aksi protes ini pada awalnya dipicu oleh tuntutan para pelajar mengenai kekurangan tenaga pengajar dan tidak memadainya fasilitas sekolah.

Namun, gerakan tersebut secara bertahap berkembang menjadi aksi yang lebih luas untuk menentang kenaikan harga kebutuhan hidup, ketimpangan sosial, dan penurunan kualitas pelayanan publik.

Bergabungnya serikat-serikat pekerja serta sejumlah aktivis gerakan “Rompi Kuning” (Gilets Jaunes) turut memperluas jangkauan demonstrasi.

Pemerintah Prancis menyampaikan kekhawatirannya terhadap meningkatnya kekerasan, sementara aparat keamanan di sejumlah kota telah ditempatkan dalam kondisi siaga.