Jumlah Korban Tewas dan Luka Akibat Serangan terhadap Permukiman di Yaman Meningkat Menjadi 20 Orang

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Al-Masirah melaporkan bahwa jumlah korban tewas dan luka-luka akibat serangan udara Arab Saudi menggunakan bom curah terhadap rumah-rumah warga di Provinsi Dhamar, Yaman, telah meningkat menjadi 20 orang.

Berdasarkan laporan tersebut, pesawat-pesawat tempur Saudi menggunakan bom curah untuk menyerang rumah-rumah penduduk di Desa Al-Ar dan Barza, yang terletak di kawasan Qa' al-Haql, Distrik Duran Anis, Provinsi Dhamar.

Koresponden Al-Masirah di Dhamar melaporkan bahwa serangan tersebut pada awalnya menewaskan dua orang dan melukai 12 orang lainnya. Di antara korban luka terdapat lima anak-anak dan tiga perempuan. Selain itu, salah seorang perempuan yang terluka mengalami keguguran akibat serangan tersebut.

Koresponden itu kemudian melaporkan peningkatan jumlah korban. Secara keseluruhan, tiga anak dilaporkan meninggal dunia dan 17 warga sipil lainnya mengalami luka-luka, termasuk tujuh anak-anak dan tiga perempuan.

Dengan demikian, jumlah korban tewas dan luka-luka akibat serangan tersebut mencapai 20 orang.

Menurut keterangan koresponden Al-Masirah, bom-bom curah tersebut merusak tiga rumah penduduk dan menghancurkan sistem pembangkit listrik tenaga surya di salah satu lahan pertanian. Selain itu, sejumlah hewan ternak dilaporkan mati atau mengalami luka-luka.

Di akhir laporannya, Al-Masirah menilai serangan tersebut sebagai bukti berlanjutnya peningkatan operasi militer Arab Saudi terhadap warga sipil Yaman.

Al-Masirah juga menyatakan bahwa penggunaan persenjataan tersebut bertujuan memaksa rakyat Yaman mundur dari sikap mereka yang memperjuangkan kemerdekaan dan menuntut hak-haknya.