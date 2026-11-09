Galeri Foto: Presiden Iran Tinjau Langsung Pelaksanaan Program Tata Kelola Berbasis Lingkungan dan Masjid

Presiden Republik Islam Iran, Dr. Masoud Pezeshkian, melakukan kunjungan lapangan ke salah satu masjid di kawasan selatan Teheran untuk meninjau pelaksanaan program tata kelola pemerintahan berbasis lingkungan masyarakat dan masjid. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Pezeshkian menekankan besarnya potensi masjid dalam mendukung tata kelola masyarakat di tingkat lingkungan. Menurutnya, keberadaan 80 ribu masjid di seluruh Iran merupakan potensi yang sangat berharga untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat melalui partisipasi langsung warga serta kerja sama dengan organisasi Basij.

Kode berita: 1888642