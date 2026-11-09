Laporan: Israel Diduga Berupaya Mengaktifkan Kembali 1.300 Militan di Yordania, Irak, dan Lebanon

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Ketika perhatian dunia tertuju pada perubahan peta politik Timur Tengah, sejumlah penyelidikan keamanan dan intelijen mengungkap dugaan perkembangan baru yang berbahaya dalam upaya menciptakan kekacauan secara sistematis di kawasan.

Dalam perkembangan tersebut, kepentingan kelompok yang dikenal sebagai Hayat Tahrir al-Sham (HTS), di bawah kepemimpinan Abu Muhammad al-Jolani, disebut bertemu dengan berbagai rencana regional lintas negara.

Pergerakan terbaru di lapangan dinilai menunjukkan aktivitas yang jauh melampaui manuver lokal di wilayah Suriah utara.

Media Irak, Al-Maalouma, melalui wawancara dengan sejumlah sumber yang mengetahui persoalan tersebut, mengungkap dugaan adanya proyek berbahaya yang dapat memengaruhi masa depan kawasan.

Laporan itu menyebut adanya rencana sabotase berskala luas yang berawal dari basis-basis di Idlib, Suriah, kemudian diperluas dengan tujuan mengganggu stabilitas dan keamanan negara-negara tetangga, terutama Yordania dan Irak.

Strategi tersebut disebut bertujuan memperluas aksi teror dan menciptakan front-front konflik baru yang dapat menguras kekuatan negara-negara kawasan.

Sejumlah data keamanan dan penyelidikan yang dilakukan otoritas terkait dilaporkan telah mendeteksi pergerakan mencurigakan dan terorganisasi sekitar 1.300 anggota kelompok bersenjata ekstremis menuju wilayah perbatasan.

Pergerakan itu disebut berlangsung bersamaan dengan penggagalan sebuah rencana yang, menurut sumber-sumber tersebut, dipimpin oleh rezim Zionis melalui jaringan intelijennya di Suriah selatan, khususnya di Provinsi Daraa.

Laporan tersebut menyatakan bahwa koordinasi intelijen tingkat tinggi itu tidak hanya bertujuan mengacaukan keamanan nasional negara-negara kawasan, tetapi juga menciptakan kondisi kekacauan yang lebih luas untuk mendukung agenda ekspansionisme dan tekanan asing.

Situasi tersebut dinilai menghadapkan Amman, Baghdad, dan Damaskus pada salah satu tantangan keamanan paling berbahaya dalam upaya mencegah berkembangnya proyek kekacauan dan aksi balas dendam di kawasan.

Dugaan Pemindahan Lebih dari 1.300 Militan ke Perbatasan Irak, Lebanon, dan Yordania

Dalam perkembangan terkait, seorang sumber keamanan Suriah melaporkan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi pergerakan mencurigakan kelompok-kelompok bersenjata yang disebut sebagai kelompok teroris dari wilayah Suriah menuju negara-negara tetangga, terutama Irak, Lebanon, dan Yordania.

Sumber tersebut menegaskan bahwa aktivitas itu dilakukan di bawah pengawasan dan koordinasi langsung pihak-pihak Amerika Serikat dan Turki, dengan tujuan mengganggu stabilitas kawasan.

Sumber itu mengatakan kepada Al-Maalouma: "Pergerakan dan penempatan kembali lebih dari 1.300 anggota kelompok teroris telah tercatat. Mereka sebelumnya dipindahkan secara berkelompok menuju perbatasan dan jalur penyeberangan yang berdekatan dengan Irak, Lebanon, dan Yordania."

Ia menambahkan bahwa pergerakan mencurigakan tersebut merupakan bagian dari rencana sabotase untuk menghidupkan kembali jaringan terorisme dan memanfaatkannya sebagai instrumen tekanan serta pemerasan keamanan terhadap negara-negara tetangga.

Menurut sumber tersebut, sebelum operasi pemindahan dilakukan, para anggota kelompok bersenjata menjalani pelatihan intensif dan persiapan militer di kamp-kamp khusus yang berada di pinggiran Idlib. Pelatihan itu terutama berlangsung di kawasan Harim, yang terletak dekat perbatasan Suriah dan Turki.

Ia menyatakan bahwa pengawasan serta dukungan logistik Amerika Serikat dan Turki terhadap kamp-kamp tersebut dan operasi pemindahan para militan menunjukkan keterlibatan kedua pihak dalam upaya mengaktifkan kembali organisasi-organisasi ekstremis dan mengancam kedaulatan nasional negara-negara tetangga.

Sumber tersebut menekankan pentingnya kewaspadaan maksimal dari aparat keamanan Irak dan negara-negara kawasan. Ia menyerukan agar pengamanan perbatasan diperkuat dan pengawasan intelijen di sepanjang wilayah perbatasan bersama ditingkatkan.

Langkah-langkah tersebut dinilai diperlukan untuk menggagalkan setiap upaya penyusupan maupun rencana yang bertujuan mengancam keamanan dan stabilitas masyarakat kawasan.

Sumber Yordania Ungkap Dugaan Perekrutan 500 Militan di Suriah Selatan

Sementara itu, seorang sumber yang mengetahui perkembangan keamanan di Yordania juga mengungkap dugaan adanya rencana teror yang dipimpin oleh rezim Zionis.

Rencana tersebut disebut mencakup perekrutan dan persenjataan ratusan anggota kelompok ekstremis di Suriah selatan, dengan tujuan melancarkan serangan sabotase berskala luas untuk mengacaukan stabilitas kawasan, khususnya Yordania.

Sumber tersebut mengatakan kepada Al-Maalouma bahwa data keamanan dan penyelidikan yang dilakukan otoritas terkait di Yordania telah mengungkap pembentukan kelompok-kelompok bersenjata yang terdiri atas sedikitnya 500 anggota kelompok yang disebut teroris, yang aktif di Provinsi Daraa, Suriah selatan.

Ia menambahkan bahwa kelompok-kelompok tersebut diduga menerima pendanaan langsung dan persenjataan canggih dari badan-badan intelijen rezim Zionis.

Menurutnya, kelompok-kelompok bersenjata itu dipersiapkan untuk menjadi kekuatan pelaksana utama dalam operasi-operasi permusuhan lintas perbatasan.

Sumber tersebut menyatakan bahwa tujuan rencana Israel adalah mengganggu keamanan dan melaksanakan serangan terkoordinasi ke wilayah negara-negara tetangga guna menciptakan kekacauan dan melemahkan persatuan regional. Ia juga mengungkapkan bahwa kelompok-kelompok tersebut memperoleh dukungan dan perlindungan logistik dari sejumlah pihak lokal.

Dukungan itu disebut bertujuan menjaga kelancaran jalur pasokan serta memfasilitasi penyusupan ke wilayah Yordania.

Sebelumnya, seorang sumber keamanan Suriah juga telah mengungkapkan kepada Al-Maalouma bahwa aktivitas pemindahan mencurigakan kelompok-kelompok ekstremis dan teroris menuju perbatasan negara-negara tetangga, yakni Irak, Lebanon, dan Yordania, telah teridentifikasi.

Menurut sumber tersebut, pergerakan itu berlangsung di bawah pengawasan langsung dan koordinasi intelijen dengan tujuan mengganggu keamanan nasional negara-negara kawasan serta menciptakan kekacauan yang sejalan dengan agenda ekspansionisme dan tekanan asing.