Araghchi: Kita Membangun Keamanan Bersama, atau Bersama-sama Menanggung Ketidakamanan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dalam Pertemuan ke-52 Dewan Menteri Luar Negeri Organisasi Kerja Sama Islam menyatakan: “Tidak ada negara yang dapat membangun keamanan berkelanjutan dengan mengorbankan keamanan negara lain. Kami meyakini bahwa persoalan-persoalan di kawasan kita harus diselesaikan oleh negara-negara kawasan itu sendiri dan di dalam kawasan, sebelum persoalan tersebut dijadikan alasan bagi peperangan oleh kekuatan-kekuatan yang jauh.

Dengan semangat yang sama, kami meyakini bahwa wilayah daratan, ruang udara, dan infrastruktur setiap negara di kawasan harus digunakan semata-mata untuk kepentingan keamanan regional dan tidak boleh dijadikan landasan untuk melancarkan serangan terhadap negara tetangga. Kami menyampaikan hal ini dengan semangat persaudaraan dan hubungan bertetangga yang baik.

Bangsa-bangsa kita berbagi satu kawasan dan satu masa depan. Pilihan yang ada di hadapan kita sederhana: kita membangun keamanan bersama, atau bersama-sama menanggung ketidakamanan. Iran siap bekerja sama dengan seluruh saudara dan negara tetangganya untuk mewujudkan pilihan pertama.”

Teks Lengkap Pidato Menteri Luar Negeri Iran

Yang Terhormat Bapak Fuad Muhammad Hussein, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Republik Irak.

Yang Terhormat Bapak Ismail Ould Cheikh Ahmed, Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama Islam.

Yang Mulia, hadirin sekalian, para ibu dan bapak.

Pertama-tama, saya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan rakyat Republik Irak, negara tetangga sekaligus saudara kami, atas kesediaannya menjadi tuan rumah pertemuan Organisasi Kerja Sama Islam ini serta atas sambutan hangat yang diberikan.

Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Sekretaris Jenderal dan Sekretariat organisasi atas perencanaan dan persiapan penyelenggaraan konferensi ini.

Kami merasa senang dapat berkumpul di sebuah negeri yang sejak dahulu menjadi tempat pertemuan dan interaksi berbagai kebudayaan, terlebih pada saat persatuan dan dialog di dunia Islam semakin dibutuhkan dibandingkan masa-masa sebelumnya.

Organisasi Kerja Sama Islam didirikan dengan tujuan menghadirkan suara bersama bagi umat Islam, memperkuat solidaritas dan kerja sama, serta membela kepentingan bersama. Menjaga agar jalur dialog di antara kita tetap terbuka bukanlah tanda kelemahan, melainkan sebuah tanggung jawab.

Piagam organisasi kita didasarkan pada prinsip-prinsip yang mencerminkan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu persamaan kedaulatan, keutuhan wilayah, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, penyelesaian perselisihan secara damai, serta menghindari ancaman atau penggunaan kekuatan.

Prinsip-prinsip ini bukan milik negara tertentu ataupun kelompok negara tertentu. Prinsip-prinsip tersebut melindungi kita semua. Namun, apabila diterapkan secara selektif, prinsip-prinsip itu akan kehilangan nilainya. Iran senantiasa berkomitmen dan berpegang teguh pada hukum internasional, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan diplomasi. Selama dua tahun terakhir, kami terus menempuh jalur diplomasi. Amerika Serikat justru memilih jalan yang berlawanan: agresi, ancaman, pembunuhan, dan perang ekonomi, dengan mengabaikan secara terang-terangan hukum internasional serta Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekitar 5.000 orang, termasuk ratusan perempuan dan anak-anak, gugur akibat agresi militer Amerika Serikat dan Israel.

Amerika Serikat dan rezim Zionis, dengan melakukan pelanggaran berat terhadap hukum internasional, telah membunuh Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam Iran beserta sejumlah pejabat tinggi politik dan militer lainnya. Gugurnya lebih dari 160 siswa dan guru di Minab, serangan bom curah terhadap stadion di Lamerd, pengeboman fasilitas desalinasi air di Qeshm, serta serangan terhadap sebuah acara pernikahan di Kuhestak, Sirik, hanyalah beberapa contoh terdokumentasi dari kejahatan perang Amerika Serikat dan rezim Zionis terhadap Iran.

Amerika Serikat dan rezim Zionis tidak dapat menutupi kejahatan-kejahatan tersebut dengan memutarbalikkan kenyataan dan mempertukarkan posisi korban dengan agresor.Saya menyampaikan terima kasih kepada negara-negara anggota yang telah menunjukkan solidaritas kepada rakyat Iran pada masa-masa sulit ini. Saya juga menyerukan kepada seluruh organisasi agar mengambil sikap tegas terhadap serangan atas kedaulatan dan keutuhan wilayah salah satu negara anggota pendirinya.

Iran akan membela rakyat, kedaulatan, dan kepentingan sahnya. Namun, tidak ada pertentangan antara membela hak-hak kami dan mengupayakan perdamaian. Kami memahami kerugian yang ditimbulkan oleh peperangan, dan justru karena itulah kami menghargai perdamaian. Iran tidak menuntut perlakuan istimewa apa pun. Kami hanya menuntut agar hak dan tanggung jawab diterapkan secara setara bagi semua pihak. Persoalan ini tidak akan dapat diselesaikan di medan perang. Perdamaian tidak dapat dibangun melalui ancaman penghancuran.

Iran juga tetap berkomitmen terhadap pelayaran yang aman dan terjamin di Selat Hormuz, sebuah jalur perairan yang sangat penting bagi energi dan perdagangan banyak negara anggota organisasi kita, dan yang hingga 28 Februari 2026 sepenuhnya terbuka dan aman. Ketidakamanan serta gangguan terhadap pelayaran sejak saat itu merupakan akibat langsung dari tindakan agresif Amerika Serikat dan rezim Israel. Keamanan tidak dapat dipulihkan dengan mengulangi kesalahan dan kejahatan sebelumnya.

Tidak mungkin sebuah negara dibombardir, diancam akan dihancurkan, dan diblokade, lalu setelah itu diharapkan keamanan pelayaran kembali normal.

Pada kenyataannya, diplomasi sedang membuahkan hasil. Melalui jasa baik Pakistan dan dengan dukungan Qatar, yang keduanya merupakan anggota organisasi ini, Iran dan Amerika Serikat menandatangani Nota Kesepahaman Islamabad pada 17 Juni. Berdasarkan Pasal 5, Iran berkomitmen untuk menyediakan pengaturan yang diperlukan guna memfasilitasi lalu lintas kapal secara aman. Kami pun segera memulai pembicaraan teknis dengan Kesultanan Oman untuk melaksanakan komitmen tersebut.

Dalam waktu dua minggu, lalu lintas pelayaran kembali mencapai sekitar 60 persen dari tingkat sebelum perang yang dipaksakan. Namun, tindakan sepihak dan agresi militer Amerika Serikat menghambat pelaksanaan nota kesepahaman tersebut. Mekanisme penyelesaian perselisihan yang telah diatur di dalamnya juga diabaikan.