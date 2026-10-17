Penghormatan Araghchi kepada Memorial Para Komandan Syuhada Perlawanan

Menurut laporan kantor berita Abna, Seyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, saat tiba di Bagdad di bandara internasional kota tersebut, dengan menghadiri lokasi memorial para komandan syuhada perlawanan, Jenderal Syuhada Qassem Soleimani dan Syuhada Abu Mahdi al-Muhandis, memberikan penghormatan.