Penghormatan Araghchi kepada Memorial Para Komandan Syuhada Perlawanan

Menurut laporan kantor berita Abna, Seyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, saat tiba di Bagdad di bandara internasional kota tersebut, dengan menghadiri lokasi memorial para komandan syuhada perlawanan, Jenderal Syuhada Qassem Soleimani dan Syuhada Abu Mahdi al-Muhandis, memberikan penghormatan.
17 Oktober 2026 - 11:45
Kode berita: 1879113
Source: ABNA
Menteri Luar Negeri, saat tiba di Bagdad, memberikan penghormatan di lokasi memorial para komandan syuhada perlawanan, Jenderal Syuhada Qassem Soleimani dan Syuhada Abu Mahdi al-Muhandis.
Komentar Anda