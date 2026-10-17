Khatami: Prediksi seorang pejabat Amerika tentang keruntuhan ekonomi Iran tidak terwujud

Imam sementara salat Jumat Teheran pada poros ketiga khotbah kedua, dengan menyinggung pernyataan para pejabat Amerika terhadap bangsa Iran dalam beberapa hari terakhir, mengatakan: „Dalam hari-hari ini, seperti biasa, penghinaan dari para negarawan yang disebut Amerika ditujukan kepada bangsa Iran.“

Ia menambahkan: „Pertama, mereka mempertanyakan sejarah gemilang Iran; padahal sejarah Iran, terutama sejak berbaur dengan Islam, adalah gemilang. Untuk mengenal jasa timbal balik Islam dan Iran, seseorang dapat merujuk pada buku Syahid Muthahhari dalam bidang ini.“

Khatami selanjutnya menyinggung pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika tentang keruntuhan ekonomi Iran dan mengatakan: „Menteri Luar Negeri Amerika pernah mengatakan bahwa dalam dua minggu lagi ekonomi Iran akan hancur. Pekan lalu dua minggu itu berakhir, tetapi ekonomi Iran menjadi lebih dinamis.“

Ia menambahkan: „Ini bukan hanya perkataan kami; kepala Organisasi Ekonomi Dunia juga mengatakan bahwa Iran dalam sebulan terakhir mampu mengendalikan situasi dan tahun depan secara ekonomi akan menjadi tahun yang cemerlang bagi bangsa Iran. Hal ini, menurutnya, terjadi bertentangan dengan prediksi Menteri Luar Negeri Amerika.“

Imam sementara salat Jumat Teheran selanjutnya menyinggung situasi politik Donald Trump dan mengatakan: „Dalam hari-hari ini Trump aktif untuk kampanye pemilihan partainya, dan pemilihan juga sudah dekat. Ke mana pun ia pergi, ia menghadapi protes rakyat; dalam salah satu pidatonya, pidatonya diinterupsi lima kali.“

Khatami menilai peristiwa ini sebagai tanda protes terhadap Presiden Amerika dan mengatakan: „Bahkan di dalam Amerika pun ia ditentang, dan tingkat popularitasnya turun di bawah 40 persen.“