Identifikasi tanker minyak pelanggar yang terbakar di timur Selat Hormuz oleh Angkatan Laut Angkatan Bersenjata

Menurut laporan kantor berita Abna, beberapa jam lalu, tim pemantau Angkatan Laut Angkatan Bersenjata dalam rangka pengendalian berkelanjutan wilayah timur Selat Hormuz menemukan dan mengidentifikasi sebuah tanker minyak pelanggar yang terbakar di zona terlarang.

Tanker minyak pelanggar ini juga telah mematikan sistem pelacakannya dan berupaya melintasi zona terlarang di wilayah timur Selat Hormuz.

Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran menegaskan: akibat dari gerakan yang tidak terkoordinasi di jalur dan zona terlarang adalah terciptanya ketidakamanan dan banyak bahaya bagi kapal-kapal lain.