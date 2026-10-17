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Identifikasi tanker minyak pelanggar yang terbakar di timur Selat Hormuz oleh Angkatan Laut Angkatan Bersenjata

17 Oktober 2026 - 11:43
Kode berita: 1879110
Source: ABNA
Identifikasi tanker minyak pelanggar yang terbakar di timur Selat Hormuz oleh Angkatan Laut Angkatan Bersenjata

Tim pemantau Angkatan Laut Angkatan Bersenjata mengidentifikasi sebuah tanker minyak pelanggar yang melintasi wilayah timur Selat Hormuz yang telah terbakar.

Menurut laporan kantor berita Abna, beberapa jam lalu, tim pemantau Angkatan Laut Angkatan Bersenjata dalam rangka pengendalian berkelanjutan wilayah timur Selat Hormuz menemukan dan mengidentifikasi sebuah tanker minyak pelanggar yang terbakar di zona terlarang.

Tanker minyak pelanggar ini juga telah mematikan sistem pelacakannya dan berupaya melintasi zona terlarang di wilayah timur Selat Hormuz.

Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran menegaskan: akibat dari gerakan yang tidak terkoordinasi di jalur dan zona terlarang adalah terciptanya ketidakamanan dan banyak bahaya bagi kapal-kapal lain.

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