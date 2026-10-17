Hamas: Perwakilan Tinggi Dewan Perdamaian Gaza mengulangi narasi para penjajah

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip Al-Jazeera, Hamas menolak posisi Nikolay Mladenov, Perwakilan Tinggi Dewan Perdamaian Gaza, mengenai penangguhan masuknya barang-barang sektor swasta ke Jalur Gaza dan menilainya berdasarkan narasi otoritas Tel Aviv.

Dalam sebuah pernyataan, Hamas mengumumkan bahwa pihaknya tidak menerima pengadopsian narasi pihak Zionis oleh Mladenov dan rujukan kabinet Benjamin Netanyahu pada narasi tersebut untuk mengumumkan penangguhan masuknya barang-barang sektor swasta ke Gaza.

Gerakan ini juga menolak tuduhan yang diajukan rezim Zionis tentang campur tangan Hamas dalam proses masuknya barang dan pemungutan pajak dari para pedagang dan menilainya sebagai klaim palsu dan upaya nyata untuk memperburuk krisis kemanusiaan di Jalur Gaza.

Hamas mengumumkan: „Mladenov harus menghentikan keberpihakannya pada para penjajah dan mengambil tindakan untuk menekan mereka dan memaksa mereka mencabut blokade Jalur Gaza dan menghentikan kejahatan mereka.“