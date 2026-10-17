Trump: Arab Saudi terima tawaran bantuan Israel terhadap Yaman!

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip CNN, Presiden Amerika Donald Trump pada hari Jumat mengatakan bahwa Arab Saudi harus menerima bantuan rezim Zionis untuk agresi terhadap Yaman dan meyakini bahwa Riyadh pada akhirnya akan menerimanya.

Menanggapi pertanyaan tentang diajukannya kembali isu normalisasi hubungan dengan Arab Saudi, ia mengatakan: „Ya, mungkin isu ini lebih banyak dibahas daripada sebelumnya.“

Trump mengatakan: „Arab Saudi sangat senang menerima dukungan Israel dan dukungan kami. Israel sangat bermanfaat bagi Arab Saudi!“

Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Haaretz melaporkan bahwa rezim Zionis melalui Amerika berupaya membujuk Arab Saudi untuk berpartisipasi dalam perang melawan Yaman.

Dalam laporan ini diklaim bahwa Mohammed bin Salman, putra mahkota Arab Saudi, tidak memperhatikan bantuan rezim Zionis terhadap Yaman karena masalah ini dapat merugikannya dalam opini publik Arab Saudi.