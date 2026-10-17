Menurut laporan kantor berita Abna, surat kabar Inggris Guardian melaporkan bahwa pemerintah-pemerintah Eropa secara praktis tidak mengambil tindakan apa pun untuk menghentikan genosida di Gaza. Mereka tidak menghentikan penjualan senjata kepada rezim Zionis maupun memberlakukan pembatasan perdagangan terhadap rezim ini.

Berdasarkan laporan ini, kegagalan Eropa dalam meminta pertanggungjawaban kabinet rezim Zionis telah mencoreng kredibilitas dan pengaruh negara-negara ini di tingkat global. Uni Eropa menjatuhkan sanksi kepada Rusia karena perang Ukraina tetapi masih memiliki hubungan normal dengan rezim Zionis.

Dalam laporan ini disebutkan: „Tren ini menunjukkan adanya standar ganda di negara-negara Eropa dan komitmen palsu terhadap hak asasi manusia. Kekerasan polisi di negara-negara ini terhadap pendukung Palestina telah menjadi hal biasa. Padahal mereka hanya menggunakan hak kebebasan berekspresi. Masalah Palestina setelah 3 tahun telah menjadi ujian nyata untuk mengukur demokrasi orang-orang Eropa.“